PNV insiste en que "ni siquiera" va a "trabajar un acuerdo" con PP y Vox: "No vamos a estar ahí"

BILBAO, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del BBB del PNV, Itxaso Atutxa, ha reiterado este miércoles, ante el último llamamiento del candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, para que apoye su investidura, que la formación jeltzale "ni siquiera" va a "trabajar un acuerdo" con PP y Vox. "No vamos a estar ahí", ha asegurado.

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida a Europa Press, Atutxa ha respondido de esta manera a Feijóo, que este pasado martes trasladó a la formación jeltzale que "tiene que decidir entre ser uno más" apoyando al candidato del PSOE, Pedro Sánchez, "o ser determinante" con su apoyo al PP.

"El PNV está capacitado para ocuparse de sí mismo y marcar su función política. Ya hemos dicho y dejado claro que con PP y Vox ni siquiera vamos a trabajar un acuerdo, no ya lograrlo, ni siquiera trabajarlo. Eso lo dijimos al día siguiente de las elecciones, y hemos sido claros marcando ese criterio incluso antes de las elecciones", ha asegurado.

La dirigente jeltzale ha señalado que, "aunque quizás se le ha olvidado", Feijóo "ha dicho barbaridades" desde que es el líder del PP, pero que, "ahora que nos necesita, parece que rebaja su tono y suaviza los mensajes". "No es solo Vox, también es el PP, y Feijóo sabe perfectamente qué ha decidido el EBB y se lo hemos dejado claro", ha añadido.

En este sentido, ha indicado que "no sé quién le ha dicho que nosotros cambiamos de opinión", ya que, "si ve nuestra trayectoria, se dará cuenta claramente que el PNV cumple con la palabra dada y que en esta ocasión también lo va a hacer".

Así, ha manifestado que el propio Núñez Feijóo "indirectamente" y "algunos de su entorno" tratan de "convencer" al PNV de que "Vox ha quedado fuera de la ecuación". "Pero, ¿dónde ha quedado fuera? En ningún lugar, y ayer volvimos a ver que están en un acuerdo total", ha asegurado.

En todo caso, la presidenta del BBB ha afirmado que su rechazo a la investidura de Feijóo "ya no es sólo porque está Vox", sino que el propio PP "debe hacer otro planteamiento hacia nosotros y, sobre todo, hacia este país". "Pero no lo hace y no lo va a hacer, por lo que nosotros no vamos a estar ahí", ha puntualizado.