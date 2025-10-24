PNV insta a ser "contundente" ante los "ataques" a la Ertzaintza y pide a EHU medidas ante el boicot a dos agentes

Archivo - La portavoz del PNV el Congreso de los Diputados, Maribel Vaquero, durante una rueda de prensa . - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

BILBAO 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha instado a ser "contundente" ante "todos los ataques que están cuestionando" a la Ertzaintza y, en esta línea, ha denunciado el "gravísimo" boicot a dos ertzainas que iban a participar en un curso de la Universidad del País Vasco (EHU). La diputada ha esperado que la universidad vasca "condene estos hechos" y, además, "tome medidas".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, ha considerado "gravísimo" el boicot que sufrieron dos ertzainas que iban a liderar una dinámica de trabajo en un curso de Criminología el pasado martes en la Facultad de Derecho de la EHU, en San Sebastián.

Por ello, la diputada jeltzale ha esperado que la Universidad del País Vasco (EHU) "condene también estos hechos" y que "tome medidas" al respecto.

Según ha indicado, "eran dos alumnos ertzainas que van a dar una clase a sus compañeros a petición de un profesor", algo a lo que no le ve "el problema por ningún sitio".

"Tenemos una policía propia, una policía integral, una policía de este pueblo, porque hemos luchado para que este pueblo tuviera su propia policía y ¿ahora se va a cuestionar que la Ertzaintza sea una policía democrática? Eso no es admisible. La Ertzaintza es una policía democrática, es la policía de este país y hay que darle el lugar que tiene", ha defendido.

Por ello, la portavoz del PNV en el Congreso ha instado a "ser contundente con todos estos ataques que están cuestionando" a la policía vasca.

COMBATIR CON DEMOCRACIA

Vaquero ha lamentado los incidentes registrados el pasado día 12 en Vitoria entre manifestantes de Falange y de la contramanifestación convocada en protesta y ha advertido de los "movimientos y actitudes que dicen ir en contra del fascismo, pero verdaderamente tienen un punto de fascismo y de totalitarismo". "Porque con la violencia no se combate nunca el fascismo", ha insistido.

Según ha indicado, "creo que hemos sufrido suficientes años en este pueblo para aprender y sacar unas lecturas claves, que al fascismo se le combate con la democracia y con la palabra. Y nunca, nunca, nunca con la violencia. Y eso todos los partidos políticos y todos los líderes políticos lo tenemos que tener claro. Y los actos violentos hay que condenarlos y no mirar quién comete los actos violentos".

Para la portavoz jeltzale, la Falange no es "un movimiento democrático" y tiene "un punto de provocación", pero también ha criticado la contramanifestación que "se hizo provocando actos de violencia en las calles".

"Yo creo que demuestra que también tiene un punto de fascismo. No se puede ir en contra del fascismo utilizando la violencia. La violencia no tiene sentido ni cabida en este pueblo", ha insistido, apelando a "tener mucho cuidado en condenar estos actos también" porque, "si no se condena firmemente, se está de alguna manera justificando que esos actos tienen sentido por ir en contra de la Falange en este caso".