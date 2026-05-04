PNV lamenta el fallecimiento de Garaikoetxea, que "puso las bases del autogobierno y de las instituciones"

Archivo - El presidente del EBB de EAJ-PNV, Aitor Esteban - H.Bilbao - Europa Press - Archivo

BILBAO 4 May. (EUROPA PRESS) -

El PNV ha lamentado el fallecimiento este lunes en Pamplona del Lehendakari Carlos Garaikoetxea, que "de la mano del Partido Nacionalista Vasco puso las bases del autogobierno y de las instituciones".

A través de las redes sociales, desde el PNV aseguran haber recibido la noticia del fallecimiento de Garaikoetxea, lehendakari en las legislaturas de 1980 y 1984, "con gran dolor y consternación" y trasladan a sus familiares y allegados sus condolencias.

El PNV ha destacado que Garaikoetxea, que ha fallecido a los 87 años de edad de un infartó, "trabajó por Euzkadi en momentos muy decisivos". "El Gobierno liderado por él, el primero tras la dctadura, puso las bases del autogobierno y de las instituciones de la mano del Partido Nacionalista Vasco. Agur eta ohore Garaikoetxea Lehendakaria!", concluye.