PNV lamenta el fallecimiento de Marcos Vizcaya a los 78 años de edad, referente jeltzale en la Transición

BILBAO 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PNV ha lamentado el fallecimiento de Marcos Vizcaya a los 78 años de edad. Fue diputado de la formación jeltzale en el Congreso entre 1977 y 1986, tras las primeras elecciones democráticas después de la muerte del dictador Francisco Franco y ocupó la portavocía del Grupo Vasco después de que Xabier Arzalluz renunciara a su acta para presidir el Euzkadi Buru Batzar del PNV.

Según ha informado la formación jeltzale, Vizcaya fue un "referente político" durante la Transición y la negociación del Estatuto de Gernika, "pilar básico de nuestro autogobierno y bienestar", y desarrolló una carrera profesional en el ámbito privado durante las últimas décadas.

El presidente del EBB, Aitor Esteban, ha destacado que "su labor fue fundamental para nuestro Pueblo en un momento crucial" y ha mostrado su gratitud y la de toda la familia del PNV por el trabajo realizado para el Pueblo Vasco y el Partido.