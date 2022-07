PNV lamenta que el Gobierno "ponga muchos palos en la rueda" al traspaso de las competencias pendientes

BILBAO, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PNV Idoia Sagastizabal ha lamentado que el Gobierno central "ponga muchos palos en la rueda" al traspaso de las competencias pendientes a Euskadi cuando se trata de "cumplir una ley orgánica.

En una entrevista a Herri Irratia Radio Popular, Sagastizabal se ha referido a la situación de las transferencias pendientes después de que el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, dijera que algunas eran "no transferibles".

La dirigente jeltzale ha afirmado que, tanto unos gobiernos como otros, con ese tema, siempre han puesto "muchos problemas y muchas trabas" cuando se trata de cumplir una ley Orgánica como la del Estatuto de Autonomía y ha precisado que el traspaso de estas materias está establecido en un calendario también.

A su juicio, es cuestión de voluntad política y lo "sorprendente" es que puedan decir "que hay ministerios que ponen pegas" y cuando ha habido unas cuantas transferencias que podían "más problemas desde punto de vista social o desde el punto de vista técnico, y se han conseguido", como el traspaso de Prisiones o el IMV.

"No entiendo el no de todos estos gobiernos porque es cumplir una ley orgánica. ¿Estamos para cumplir unas leyes sí y otras no, o cuáles hay que cumplir y cuáles no?, Eso no puede ser", ha apuntado.

Cuestionada por el traspaso de la gestión de la Seguridad Social, Sagastizabal espera que también se produzca porque "no hay una ruptura de la caja única".

A su juicio, "se ponen muchos palos en la rueda", y, aunque es verdad que se va dando "pasos", no entienden esa "no voluntad de traspaso de competencias".

Según ha señalado, este tema conlleva "diferencias importantes" y ha indicado que las respuestas del presidente a esas peticiones de cumplimiento les dejó "un poco helados".