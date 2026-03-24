PNV llama a "arrimar el hombro" por dar una salida a Tubos, con reestructuración de deuda y socios que den viabilidad

Archivo - El portavoz parlamentario del PNV, Joseba Díez Antxustegi - EAJ-PNV - Archivo

BILBAO 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PNV en el Parlamento Vasco y miembro del EBB, Joseba Díez Antxustegi, ha llamado a "arrimar el hombro" entre todos para dar una salida a Tubos Reunidos, con la reestructuración de la deuda para poder buscar socios que den viabilidad a la empresa.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Díez Antxustegi ha señalado que, para que Tubos tenga una salida, hay que trabajar todos en esa dirección, porque "es muy importante para muchísimas familias".

"En este caso, hemos visto como 285 personas se han acogido a un ERE de forma voluntaria, que han puesto también su granito de arena para hacer que la empresa tenga su viabilidad, un acuerdo que en principio es bueno para para esas personas, para esas familias", ha añadido.

En cuanto a la vialidad de la empresa, ha dicho que es algo que necesita de la implicación de todos, "con la importancia que tiene encontrar inversores". "Y el requisito principal para encontrarle una salida y encontrar inversores para esta empresa, es que seamos capaces de reestructurarla", ha insistido.

A su juicio, se trata de "una empresa que tiene mercado, pero tiene problemas de tesorería, problemas de caja, y en este sentido" también hay que conseguir reestructurar la deuda y eso "corresponde a todos". "Han hecho un esfuerzo los trabajadores, lo tiene que hacer la empresa, los acreedores, lo tenemos que hacer también las instituciones, los partidos políticos, los sindicatos y lo tiene que hacer también, en este caso, la SEPI, que es quien tiene la parte principal de la deuda", ha subrayado.

Joseba Díez Antxustegi ha destacado que, si "todos arriman el hombro" y se trabaja "con el objetivo principal y fundamental, más en un momento de incertidumbre como el actual, de mantener y garantizar el empleo y poder garantizar la viabilidad de una empresa muy importante en una comarca muy importante que lo está pasando muy mal", se conseguirá.

Los contactos con la SEPI, según ha destacado, se están produciendo, y se está trabajando, pero ha llamado a mantener la discreción. "Si se consigue que esa deuda se pueda reestructurar como paso previo e imprescindible a que puedan entrar inversores privados para garantizar la viabilidad de la empresa, habremos conseguido el objetivo de mantener una empresa importante para esas familias y para una comarca como Aiaraldea, que es fundamental", ha remarcado.

Tras admitir que la guerra "casi inesperada" de Oriente Medio ha empeorado la situación de Tubos, ha señalado que en Euskadi el escudo social es "el escudo industrial". "Euskadi es un país industrial, es un país donde la industria ha protegido a muchísimas familias, que ha dado muchísimas oportunidades a muchísimas familias y a muchísimas personas, y en este sentido, si conseguimos tener una industria fuerte, seremos capaces de garantizar el bienestar", ha subrayado.