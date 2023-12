PNV llama a los partidos vascos a "aparcar los cáculos electorales" y dialogar en un momento en que se precisan acuerdos

Atutxa lamenta que algunos hayan "pulsado el boton rojo y estén en modo electoral" para "desgastar al rival político y coronar a su candidato"



BILBAO, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del BBB del PNV, Itxaso Atutxa, ha llamado a los partidos políticos vascos a dialogar y "aparcar los cáculos electorales" porque algunos "han pulsado ya el botón rojo y se han puesto en modo electoral" para "desgastar al rival político y coronar a su candidato sin importarles que la ciudadanía de Euskadi está a otra cosa".

Itxaso Atutxa ha participado en el tradicional acto solidario que la Organización Municipal jeltzale de Sondika celebra anualmente y cuya recaudación se destinará este año al Banco de Alimentos de la localidad.

La dirigente jeltzale ha manifestado que, si en el plano social, los últimos días de cada año son días de eventos solidarios como el de este domingo, en el plano político "este es un tiempo de Presupuestos".

"Y el PNV está a eso: a sacar Presupuestos y a aprobar Leyes que mejoren las vidas de las personas", ha manifestado Atutxa, que ha puesto el ejemplo del Lehendakari, Iñigo Urkullu, que "se encuentra volcado en la acción de su Gobierno, "a punto de aprobar los Presupuestos más sociales de la historia y cinco nuevas leyes que mejorarán las vidas de las personas que viven en Euskadi".

Asimismo, ha agregado que ese "mismo empeño y ese compromiso" lo han demostrado también estos días los Gobiernos forales en Bizkaia, en Álava y en Gipuzkoa, con Elixabete Etxanobe, Ramiro González y Eider Mendoza a la cabeza, "volcados en sacar Presupuestos que mejoren los Territorios".

"MODO ELECTORAL"

Sin embargo, ha indicado que "lamentablemente", han podido ver que "no todos los partidos políticos vascos están mostrando esa actitud. "Algunos han pulsado ya el botón rojo y se han puesto en modo electoral. Les gustaría que las elecciones fueran ya mañana. Eso no va a ser, pero no les importa: están a lo suyo, a desgastar al rival político y a coronar a su candidato sin importarles que la ciudadanía de Euskadi está a otra cosa y nos exige diálogo y acuerdos entre diferentes que aumenten su calidad de vida y bienestar", ha dicho.

En este sentido, ha insistido en que "aún hay tiempo" y ha reiterado la disposición del PNV "para dialogar, acordar, mejorar las vidas de las personas, para hacer avanzar Euskadi y todos sus Territorios".

Por ello, Atutxa ha llamado a los partidos políticos vascos a "aparcar los cálculos electorales y a dialogar" en un momento en el que cree que "es necesario llegar a acuerdos para responder a las demandas de la ciudadanía"

"Hoy volvemos a tender nuestra mano para dialogar, para acordar, para mejorar las vidas de las personas, para hacer avanzar Euskadi y todos sus Territorios. Hay tiempo, estamos a tiempo. Les pedimos que aparquen sus cálculos electorales y se alineen con lo que la ciudadanía necesita y demanda en este momento: presupuestos, leyes e iniciativas que sigan haciendo de Euskadi el mejor lugar para vivir". ha señalado.

La presidenta del BBB del PNV ha indicado que las elecciones "ni siquiera han sido convocadas" y "ya llegará el tiempo de las elecciones", por lo ha instado a "centrarse en lo importante, que es Euskadi".