PNV se muestra en la Eurocámara contra el ciberacoso y a favor de una aplicación más estricta de las leyes digitales

La europarlamentaria del PNV, Oihane Agirregoitia - ALEXIS HAULOT/PNV

SAN SEBASTIÁN, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PNV ha apoyado en la Eurocámara dos resoluciones contra el ciberacoso y a favor de una aplicación más estricta de las leyes digitales. La eurodiputada jeltzale, Oihane Agirregoitia, ha recordado que la normativa europea "tiene lagunas" y que "es necesario mejorarla".

El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado este jueves una resolución que exige medidas "más contundentes" contra el ciberacoso y pide una "mayor responsabilidad" a las plataformas digitales, y otra que reclama "aplicación estricta" de la Ley de Mercados Digitales, el marco que regula las obligaciones a las que están sujetas las grandes empresas tecnológicas que prestan servicios en la UE.

"A pesar de las medidas legislativas y políticas que hemos adoptado el ciberacoso y los abusos, por medio de la circulación de imágenes y videos, continúan aumentando. Está claro que las reglas que tenemos no bastan para combatir un problema que provoca daños irreversibles e irreparables", ha afirmado la eurodiputada jeltzale.

Agirregoitia ha considerado que "la educación, la sensibilización y la prevención son herramientas imprescindibles y complementarias". "Necesitamos crear una verdadera cultura del respeto y la responsabilidad, pero tenemos que ir más allá porque la normativa tiene lagunas. Necesitamos que el ciberacoso sea tipificado como delito en toda la UE", ha defendido.

La moción hace hincapié en que uno de cada seis niños y niñas de entre 11 y 15 años en la UE han sido víctimas de acoso, que entre 2018 y 2022 el número de adolescentes objeto de ciberacoso aumentó en una cuarta parte y que, en los últimos cinco años, el ciberacoso ha sido sistemáticamente el motivo principal por el que los jóvenes se ponen en contacto con las líneas de ayuda de los Centros de Seguridad en Internet.

Ante este escenario, se pide a la Comisión que examine si el ciberacoso, incluida la difusión no consentida de material íntimo, debe reconocerse como "un delito especialmente grave con dimensión transfronteriza" en la UE.

"RESPONSABILIDAD"

El texto apoyado por el PNV exige "responsabilidad" a las plataformas, pide una aplicación "más rigurosa" del reglamento de Servicios Digitales, en particular en relación a la protección de menores, expresa "preocupación" por el creciente uso de la Inteligencia Artificial para crear ultrafalsificaciones y contenidos íntimos no consentidos y pide la prohibición de las aplicaciones para desnudar. Por último, reclama más financiación para proteger a las víctimas y la integración del ciberacoso en las estrategias de salud mental de los Estados miembros.

En la resolución sobre la aplicación de la Ley de Mercados Digitales, una de las leyes adoptadas la pasada legislatura para poner orden en el ámbito digital, la Eurocámara pide a la Comisión Europea una aplicación "más estricta, rápida y coherente" de la normativa y que utilice "todos los medios a su alcance para evitar la elusión y garantizar un cumplimiento efectivo por medio de investigaciones de mercado, procedimientos por incumplimiento, inspecciones, medidas provisionales, multas sancionadoras y multas coercitivas".

"Esta ley es un pilar de nuestra soberanía digital y la Comisión Europea tiene que actuar sin miramientos ante quienes intenten debilitar el reglamento", ha explicado la europarlamentaria jeltzale.

Entre las cuestiones que se reclaman están "un mayor control de los buscadores de Inteligencia Artificial y los servicios en la nube para evaluar, que los usuarios puedan ejercer efectivamente sus derechos de acceso a datos, interoperabilidad y portabilidad, y la finalización de los procedimientos de incumplimiento abiertos sin demoras". La Ley de Mercados Digitales entró en vigor el 1 de noviembre de 2022 y establece obligaciones a las mayores empresas digitales del mundo que prestan servicios vitales en la UE.