PNV se muestra sorprendido por las palabras de Andueza después de acordar con PSE poner fin al cruce de declaraciones

BILBAO 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PNV ha afirmado que están "sorprendidos" por las manifestaciones realizadas sobre los jeltzales este jueves por el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, después de que ayer las ejecutivas de ambas formaciones acordaran poner fin al cruce de declaraciones de los últimos días, que "pueden generar una sensación que no es acorde a la realidad" de un Gobierno Vasco que "está en marcha" y "da respuesta a los problemas de la ciudadanía".

A primera hora de esta mañana, antes de la celebración del pleno en el Parlamento Vasco, Andueza ha declarado a los periodistas que el PSE-EE no tiene intención de "descabalgarse" del Gobierno de coalición si el PNV "no se sale de lo acordado". Además, ha dicho que, "para que las cosas funcionen", debe existir entre el presidente del EBB, Aitor Esteban, y él la interlocución y relación "de confianza" que antes mantenía con Andoni Ortuzar.

Fuentes de la formación jeltzale han señalado a Europa Press que están "sorprendidos" por las palabras del líder de los socialistas vascos, ya que ayer por la tarde-noche las Ejecutivas de ambos partidos acordaron que darían por zanjado el cruce de declaraciones en los medios de comunicación.

Según han apuntado, su compromiso era centrarse en que hay un Gobierno Vasco "estable", que ofrece respuestas a las preocupaciones de la ciudadanía, y no en manifestaciones públicas que pueden generar una sensación "que no es acorde a lo que en realidad está haciendo" el Ejecutivo, "que es gobernar". "Hay un Gobierno que está en marcha", han asegurado las mismas fuentes.

De hecho, a primera hora de este jueves, en la entrada del Parlamento Vasco, el portavoz del PNV en la Cámara, Joseba Díez Antxustegi, ha realizado un emplazamiento a "alejarse del ruido" y seguir trabajando para "cumplir los compromisos y el programa" del Gobierno Vasco.

Por todo ello, los jeltzales han explicado que su reacción ha sido de "sorpresa" ante las palabras de Andueza sobre el PNV y también sobre Aitor Esteban, que siempre ha sabido entenderse "con Gobiernos y ministros de distintos colores", con un carácter "dialogante" que le ha sido reconocido durante su larga trayectoria en el Congreso.

En este sentido, han subrayado que, desde las diferentes sensibilidades políticas, se ha considerado a Esteban una persona con la que "se podía dialogar y llegar a acuerdos". Por ello, creen que lo reflejado por Andueza no se corresponde con la imagen que la mayoría de la gente tiene del presidente del EBB.