PNV pide a Bildu que aclare si está "a favor de Putin" y dice que ni PSOE ni PP son "fiables" para Euskadi en Europa

Agirregoitia advierte a quienes critican el TAV que "irán a Madrid y a Bruselas en tren: en tren de alta velocidad"



BILBAO, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha pedido a EH Bildu que "aclare" por qué no recibió este pasado lunes al presidente de Ucrania en el Congreso y diga si "está a favor de Putin o de Zelenski" y ha advertido de que tampoco el PSOE y el PP son "fiables" para Euskadi en estos comicios, porque "jamás han defendido los intereses vascos en Bruselas" y "siempre se han plegado a las necesidades del Estado español".

Durante un mitin celebrado en la Plaza Solabarria de localidad vizcaína de Basauri, en el que ha estado acompañado de la cabeza de lista de la formación jeltzale a las elecciones europeas y cabeza de lista de CEUS, Oihane Agirregoitia, Ortuzar ha afirmado que, en estas elecciones, "es inversamente proporcional el poco interés popular que tienen y la mucha importancia de lo que salga de ellas".

El líder jeltzale ha defendido que "la importancia que tiene Europa es cada vez mayor" y "no hay hoy ninguna capacidad de decisión mayor que la que viene de las instituciones europeas". "Desde allí se regula prácticamente todo, y sobre la base de lo que allí deciden, las Instituciones estatales y nuestros Parlamentos y Juntas Generales aplican luego aquí las políticas concretas", ha añadido.

Por ello, ha recomendado a sus simpatizantes que "cuando salga la conversación en la cuadrilla o en el currelo" y se hable de la "pereza" que produce votar en estos comicios, porque "no sirven para nada", respondan que "se lo miren bien, que Europa pinta y mucho, y que no es lo mismo mandar a unas personas o a otras a que nos representen allí y a que defiendan nuestros intereses".

"Como no es lo mismo que se construya un modelo de Europa como el que el PNV propone, equilibrado, fuerte, unido en la diversidad, respetuoso con sus pueblos y lenguas, abierto al mundo, u otro en manos de extremistas que quieren frenar el desarrollo de la Unión Europea. No es lo mismo votar a quien quiere más y mejor Europa, que votar a los nostálgicos que proponen la marcha atrás", ha añadido.

Andoni Ortuzar ha recomendado hacer "proselitismo, propaganda" y "fajarse" para que "la gente sea consciente de lo que está en juego y vaya a votar". "Hay que hacer entender a la ciudadanía que el futuro de Euskadi, y su futuro personal, y el de su familia, también se deciden el 9 de junio, tanto como el 21 de abril", ha precisado.

Respecto a quién votar, ha defendido valores en un eurodiputado como "la fiabilidad, ser fiable y de confianza" y mantener "valores sólidos, no sujeta a las modas o a lo políticamente correcto en cada momento".

En este punto, ha realizado "un repaso a las diferentes opciones que se presentan en estas elecciones" en Euskadi, entre ellos "los dos grandes partidos españoles, PSOE y PP". "¿Son fiables para la ciudadanía vasca? ¿Su trayectoria en Europa y en Euskadi cómo ha sido? Os voy a contestar rotundamente: no. No son fiables. Jamás han defendido los intereses vascos en Bruselas. Siempre se han plegado a las necesidades del Estado español, a las necesidades de Madrid", ha señalado.

Según ha manifestado, "si había que ceder en algo", ambos cedían "en materias importantes para Euskadi". "Si había que hacer un acuerdo de pesca con Marruecos, pues se cedía quitando cuotas para la flota pesquera del Cantábrico; si había que llegar a algún acuerdo comercial o industrial y había que sacrificar nuestra construcción naval o nuestra siderurgia, pues se sacrificaba y punto", ha continuado.

A su juicio, "eso ha sido así y sigue siendo así" porque el PSOE y el PP" en eso son como dos gotas de agua, igualitos", ya que "siempre ha prevalecido el interés de Madrid sobre el de Euskadi". Para Ortuzar, Oihane Agirregoitia y el PNV son "de fiar" porque su trayectoria "les avala".

Además, ha recordado que fue en Basauri donde actual portavoz del PSE-EE en el Congreso de los Diputados y exlehendakari, Patxi López, aseguró que "jamás pactaría con el PP" y a las pocas semanas llegó a Ajuria Enea "de la manita de Antonio Basagoiti".

"No eran de fiar entonces y no lo son ahora. No fueron de fiar para Euskadi y no son de fiar para que nos representen en Bruselas. No son de fiar, ni aquí ni allí", ha reiterado.

Por otra parte, ha aludido a EH Bildu, que "está haciendo su campaña sobre la base de oponerse a ultras y totalitarios". "Y eso está bien. Nosotras y nosotros también", ha manifestado.

En este punto, ha destacado que este pasado lunes los representantes de la coalición soberantista "no estuvieron en el Congreso recibiendo y apoyando a Zelenski". "¿Putin no es un autoritario? ¿No debemos condenar la invasion rusa de Ucrania?, ¿Ucrania no merece la protección de Europa ante ese ataque? ¿a favor de quién estan estos, a favor de Putin tal vez? Lo deberían aclarar. Mientras, no son nada de fiar", ha apuntado.

A su juicio, la hasta ahora europarlamentaria del PNV, Izaskun Bilbao, "ha sido la voz vasca, la única voz vasca que se ha oído en Bruselas, la única que ha seguido paso a paso, carpeta a carpeta, dosier a dosier, todos y cada uno de los asuntos en los que Euskadi se jugaba algo".

El presidente del PNV ha añadido que, además, al PNV le "avalan los datos", tan recientes como los de los resultados del European Social Progress Index, el Índice de Progreso Social en Europa, "una herramienta de la propia Comisión Europea", que sitúa a Euskadi como "la primera zona del Estado español en progreso social y bastante por encima de la media de toda Europa".

Por último, ha insistido en que las elecciones del 9 de junio "son cruciales" y hay que "moverse a tope" para "movilizar a la gente" y aclararle que "hay mucho en juego para Euskadi y para la ciudadanía vasca, que Euskadi se merece y necesita la mejor representación en Bruselas. Una voz propia, euskaldun, fuerte, preparada, con energía", ha concluido.

PROGRAMA Y PROPUESTAS

Por su parte, Agirregoitia ha recordado que el PNV "tiene un programa con 160 propuestas, entre las que destacan aquellas destinadas a la industria", y ha defendido empresas industriales emblemáticas de la localidad vizcaína como Baskonia o Sidenor. "La industria y los servicios avanzados son sinónimo de empleos de calidad, por mucho que hubo quien decía que la mejor política industrial era la que no existía", ha manifestado.

La candidata a ocupar un escaño en la Eurocámara ha reiterado la apuesta del PNV por la industria y la transición energética y por el equilibrio entre ambas, y ha recordado que las instituciones vascas "han acordado con las industrias, en línea con Europa, el objetivo de 0 emisiones para el año 2050". "Todo esto de la mano del sector, porque así, desde la cercanía, es como nos gusta trabajar", ha reivindicado.

Agirregoitia se ha referido también al Tren de Alta Velocidad, que llegará de forma provisional a Basauri, y que "conectará con Europa, el Corredor Atlántico" y se ha dirigido a quienes critican esa infraestructura "prioritaria".

"No os preocupéis, irán a Madrid y a Bruselas en tren: en tren de alta velocidad. Un transporte limpio que cuidará del medio ambiente a favor del desarrollo. A pesar de las trabas que nos han puesto, ese es el modelo que hemos defendido y que seguiremos defendiendo", ha concluido.

En el mitin también ha intervenido la eurodiputada jeltzale Izaskun Bilbao Barandica, quien ha reivindicado la capacidad del PNV "para frenar en Europa todo tipo de extremismos, tanto los de derechas como los de izquierdas", y ha denunciado "que ambas posturas coinciden en todas las votaciones que significan 'más Europa'".

En esta línea, ha expresado su compromiso de "frenar a quienes desde el extremismo mienten, crispan degradan y perjudican a la sociedad vasca, a los emprendedores, a la ciudadanía, a las instituciones y a los servicios públicos".