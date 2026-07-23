PNV pide en el Congreso un plan de actuación para mitigar el impacto de la Variante Sur ferroviaria en municipios vascos

La diputada del PNV Nerea Renteria, el senador Igoitz López y nueva represnetantes municipaloes jeltzales en municipios vascos en las puertas del Congreso, en Madrid - EAJ-PNV

Reclama habilitar la continuidad de mercancías a través de la Alta Velocidad hacia la meseta para descongestionar el paso de carga pesada

MADRID/BILBAO, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PNV ha presentado este jueves en el Congreso una Proposición no de Ley en la que exige al Gobierno un plan de actuaciones para mitigar el impacto que tendrá en los municipios vascos la nueva Variante Sur ferroviaria, que se encuentra en fase de construcción y servirá para mejorar la conexión del Puerto de Bilbao con otros corredores ferroviarios europeos y de la Península.

La iniciativa ha sido registrada por la diputada jeltzale Nerea Renteria, a la que han acompañado el senador Igotz López y alcaldes y representantes del PNV en nueve municipios de Bizkaia y Álava, para reclamar este plan que "aminore los ruidos, vibraciones y otras molestias" que pueda generar la infraestructura en sus localidades.

En concreto, la formación jeltzale reclama al Ministerio de Transportes que se habilite la continuidad de las mercancías a través de la Alta Velocidad hacia la meseta, de forma que en el futuro se pueda descongestionar el paso de la carga pesada por estos municipios afectados.

Tal como explica la Proposición no de Ley, la nueva variante reducirá el tráfico de mercancías en las líneas de cercanías del entorno metropolitano de Bilbao y de los núcleos de la margen izquierda.

Sin embargo, recuerda que una de las alternativas previstas por el Ministerio de Transportes para dar continuidad a la infraestructura pasa por que el bypass conecte con los municipios atravesados por la línea C-3, de manera que las estaciones de Arrigorriaga, Ugao-Miraballes, Arrankudiaga-Zollo, Laudio, Aiara (Luiaondo), Amurrio y Orduña "verían casi triplicar el paso de trenes de mercancías en su gran mayoría por los entornos urbanos y muy de cerca de numerosas viviendas".

"Apoyamos la Variante Sur Ferroviaria. Es una infraestructura necesaria para el Puerto de Bilbao, para nuestra industria y para reforzar el transporte de mercancías por ferrocarril", han asegurado los alcaldes y representantes municipales del PNV desplazados a Madrid. No obstante, han subrayado que su desarrollo "no puede implicar que sus consecuencias negativas" recaigan sobre sus pueblos y las personas "que viven junto a la actual línea de cercanías".

"La alternativa no consiste en limitarse a aplicar medidas de mitigación del ruido o en construir un túnel en cada municipio, sino en habilitar la continuidad del tráfico de mercancías por la red de alta velocidad mediante un tercer hilo en ancho europeo hasta la meseta", ha reivindicado el representante jeltzale en el Ayuntamiento de Arrigorriaga, Alberto Ruiz de Azua, que ha acudido al Congreso junto a Urtzi Vergara Belausteguigoitia (Arrankudiaga-Zollo), Txerra Molinuevo (Amurrio), Gentza Alamillo (Aiala), Ander Añibarro (Laudio), Iñaki Lauzurika (Iruña Oka), Ekaitz Mentxaka (Ugao-Miraballes), Iker Santocildes (Orduña), Jon Xarles Idirin (Zeberio), Jonatan Moreno (ABB) y Asier Iragorri (Basauri).

Ruiz de Azua ha incidido en que, "cuando la Variante Sur Ferroviaria entre en funcionamiento, está previsto un importante incremento del tráfico de mercancías por este corredor", y atravesará "municipios consolidados, junto a viviendas, centros educativos, centros de salud y espacios públicos", lo que puede suponer "molestias que deterioren la calidad de vida de vecinos y vecinas".

MOCIONES EN LOS MUNICIPIOS AFECTADOS

A su juicio, esto "se puede evitar" y consideran que "es responsabilidad del Gobierno español hacerlo". Por eso la Proposición no de Ley del PNV, cuyo contenido se presentará como moción en cada uno de los municipios afectados, pide que se garantice "la continuidad del Corredor Atlántico en ancho UIC para el transporte de mercancías entre la Y vasca y la Meseta"; que se priorice la Y vasca "como infraestructura de tráfico mixto", y que ADIF elabore junto a las administraciones autonómicas y los ayuntamientos afectados "un plan de medidas de mitigación e integración ferroviaria".

Con esta última reclamación, la formación jeltzale busca que "se reduzca el impacto "del incremento del tráfico ferroviario de mercancías", y se adopten medidas para que el incremento del transporte de mercancías sea compatible "con la calidad del servicio ferroviario de viajeros". Por último, pide una mesa de coordinación y seguimiento de las obras entre las administraciones implicadas.