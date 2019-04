PNV pide que "se enfrente cuanto antes" el problema del "reconocimiento nacional" de Euskadi y Cataluña

Publicado 17/04/2019 0:28:31 CET

Esteban denuncia que Euskadi se ha utilizado el pasado fin de semana como "arma arrojadiza electoral" para dar "una imagen de tensión"

El portavoz del Grupo Vasco en el Congreso de los Diputados y cabeza de lista del PNV a la Cámara Baja por Bizkaia, Aitor Esteban, ha pedido que "se enfrente cuanto antes" el problema del "reconocimiento nacional" de Euskadi y Cataluña. Además, ha denunciado que Euskadi se haya utilizado el pasado fin de semana como "arma arrojadiza electoral" para dar "una imagen de tensión", en alusión a los episodios violentos provocados por radicales durante la celebración de actos políticos de Vox y Ciudadanos.

Esteban ha realizado estas declaraciones en el debate electoral de TVE en el que han intervenido también Cayetana Álvarez de Toledo (PP), María Jesús Montero (PSOE), Irene Montero (Unidas Podemos), Inés Arrimadas (Ciudadanos) y Gabriel Rufián (ERC).

En su intervención, recogida por Europa Press, el representante del PNV ha destacado que Euskadi y Cataluña se sienten "realidades nacionales", y ha dicho que, cuanto antes "se enfrente que esto es una realidad, será mejor". "Y, para enfrentar el problema, la única solución es el diálogo", ha añadido.

A su juicio, hay que reconocer la pluralidad de "las sociedades vasca, catalana y también de la española". Asimismo, ha indicado que las bases para intentar buscar un encuentro son "el reconocimiento nacional, bilateralidad y un árbitro neutral, porque el Tribunal Constitucional hoy en día no lo es". "A partir de ahí, que al final lo refrende la ciudadanía, porque tarde o temprano quien tiene que decidir es la ciudadanía", ha subrayado.

En su opinión, "ignorar el problema de Euskadi y Cataluña no es la solución y tampoco lo es querer hacernos desparecer de las Cortes cambiando la Ley electoral". "Apartarnos de las instituciones va a empeorar todavía mas el problema", ha avisado a Ciudadanos.

Aitor Esteban ha señalado que la palabra Euskadi se ha utilizado el pasado fin de semana como "arma arrojadiza electoral, dando una imagen de tensión". "Euskadi no es un parque temático, tiene una ciudadanía que tiene que ser respetada y tomada en serio", ha añadido.

Además, ha reprochado que la mayoría de partidos aborden estas elecciones desde el "enfrentamiento puro y duro", llevándolo "a la polaridad". "Nosotros entendemos la política de otra manera: diálogo, negociación y acuerdo", ha añadido.

INVOLUCIÓN

El candidato jeltzale ha asegurado que el PNV "se opondrá a aquellos que vayan hacia una involución de las políticas y los derechos sociales y a aquellos que intenten recortar el autogobierno". Asimismo, ha dicho que ahora se habla de "incumplimientos de la Ley", cuando se insta a no transferir más competencias a la Comunidad Autónoma Vasca, y ha manifestado que debería dar "vergüenza" al Estado no haber cumplido el Estatuto después de su aprobación hace 40 años.

En este sentido, ha afirmado que tendría también que dar "vergüenza" a ciertos partidos pedir que no se traspasen más competencias. Ante las alusiones al 'cuponazo' de la candidata de Inés Arrimada, por el Cupo vasco, Aitor Esteban ha asegurado que está "harto" de estos comentarios y ha asegurado que la formación naranja "está diciendo cosas que no son ciertas sólo para instigar a una gente contra otra".

"Lo que no decís es que, cuando se hace el AVE en Andalucía, en Extremadura y en Galicia, el 6,24 lo paga el País Vasco", ha apuntado, para defender que Euskadi "es una Comunidad bien gobernada, bien gestionada y con impuestos más altos".

ECONOMÍA

Esteban ha advertido de que "hay un peligro claro de desaceleración de la economía" y que no hay que "perder de vista que la mayor preocupación" de la ciudadanía es el paro. Por ello, cree que es necesaria una estabilidad institucional, algo que "hasta ahora es una quimera en el Estado".

El portavoz del Grupo Vasco ha apostado por impulsar la industria, "base para una recuperación económica", y ha abogado por una reforma de la legislación laboral y una fiscalidad progresiva y equitativa, "pero con respeto al Concierto". También ha pedido, entre otras cosas, un marco propio de relaciones laborales para Euskadi.

Ante los reproches de la candidata de Podemos, Irene Montero, por la posición del PNV ante el cierre de La Naval de Sestao (Bizkaia), el dirigente jeltzale ha recordado que el problema es que "se privatizó el astillero a la fuerza, pero se dijo que el Estado no competiría con ella, que no haría buques, y luego el Estado compitió".

Tras asegurar que nadie se ha reunido más con el comité de empresa que el Gobierno Vasco, ha recordado que la UE ha establecido que "no se pueden dar ayudas de Estado y no se puede dar dinero". "Hay que decir toda la verdad, no hay que engañar a la gente", ha añadido.

POLÍTICAS SOCIALES

Esteban ha recordado que el PNV "fue el que consiguió, a pesar de las resistencias del Gobierno de Mariano Rajoy, que se subieran las pensiones". Además, ha considerado que hace falta "un acuerdo urgente" del Pacto de Toledo para cambiar la Ley y para garantizar que se suba el IPC.

También ha reclamado para Euskadi la competencia de la gestión del régimen económico de la Seguridad, como "aparece en el Estatuto", porque, en su opinión, "es la mejor forma de asegurar las pensiones de los pensionistas vascos".

Asimismo, cree que la igualdad "tiene que ser un eje transversal en diversas políticas, en el ámbito laboral, en el penal, para que no vuelvan a reproducirse sentencias como la de La Manada, o también en ámbito de la Seguridad Social".

El candidato del PNV ha afirmado que las políticas sociales, "se quiera o no, son básicamente de las comunidades autónomas, así se diseñó la Constitución". En este sentido, ha destacado que su partido ha apoyado todas las medidas sociales que se han aprobado esta legislatura porque su voto era "absolutamente preciso", pero ha precisado que no están dispuestos a que, con su respaldo, "se recorte el autogobierno". "Y, a veces, muchas de esas medidas van en esa línea", ha indicado.

Aitor Esteban ha propuesto la modificación de la Ley de Secretos Oficiales en la próxima legislatura, ha apoyado la eliminación de los aforamientos, pero ha apuntado que "es una anomalía la inviolabilidad del Rey en cuanto a su actividad civil, otra cosa es la institucional". Por ello, ha reclamado que se elimine, al igual que la 'Ley mordaza'.

También ha calificado de "absolutamente desproporcionadas" las condenas a los acusados del 'caso Alsasua', de agresión en un bar a guardias civiles, porque "no tenía nada que ver ni con terrorismo ni con ETA".