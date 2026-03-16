PNV pide recuperar la excepción ibérica en gas y el escudo social energético, y bonificar el carburante por la guerra

La portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Maribel Vaquero, en una rueda de prensa en Bilbao. - EUROPA PRESS

BILBAO, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PNV ha remitido al Gobierno del Estado unas serie de medidas para minimizar el efecto del conflicto en Oriente Medio, entre ellas, recuperar la excepción ibérica en el precio del gas y el escudo social energético para personas vulnerables, así como bonificar el precio del carburante para algunos sectores

Maribel Vaquero ha comparecido este lunes en la sede de Sabin Etxea en Bilbao para exponer las medidas presentadas al Gobierno central por la crisis en Oriente Medio y sus consecuencias socioeconómicas.

La portavoz jeltzale ha señalado que el ataque de Estados Unidos a Israel e Irán ha desencadenado en un conflicto bélico cuyas consecuencias, "hoy por hoy, no se pueden determinar todavía" pero, "junto al miedo y a la muerte en el territorio", está provocando unos efectos que ya se están sintiendo en Euskadi, ya que el precio de los carburantes se ha disparado y el de la luz se está elevando.

Según ha apuntado, las repercusiones se traducen "en dificultades" para las familias, especialmente las más vulnerables, como personas mayores con pensiones ajustadas, madres solas, personas dependientes, así como para los autónomos y responsables de pequeños negocios que "ven como sus gastos se multiplican mientras los ingresos se mantienen o se disminuyen". A ello, ha unido la "afección directa" a la industria, que es "motor de la economía vasca".

Por ello, han elaborado un documento con "propuestas muy concretas" que este fin de semana han remitido al Gobierno, y que están dirigidas a "mitigar" ese incremento de gasto para las familias y autónomos y "salvar" a la industria y los puestos de trabajo.

Esas medidas engloban ayudas directas, bonificaciones fiscales e incluso cambios legales y están dirigidas a sectores productivos concretos como el transporte, el sector primario y también el industrial, "que afectan a miles de empleos".

Maribel Vaquero ha apuntado que son medidas pensadas para que esta situación "no afecte tanto al bolsillo de los vascos". Tal ha señalado, han planteado medidas que inciden en la cadena de producción para que, cuando los productos lleguen al mercado, "el precio no se dispare".

"Tenemos que conseguir que llenar la cesta de la compra no sea un imposible. Y tenemos también que conseguir que los autónomos que tenemos en Euskadi -más de 166.000, los miles de pequeños negocios que sostienen y que tienen cada uno de ellos una familia detrás- puedan mantener y seguir desarrollando sus negocios", ha remarcado.

"NECESARIAS Y URGENTES"

Vaquero ha indicado que son medidas "razonables" y espera que el Gobierno atienda y escuche su peticiones, además de la que ha trasladado el Lehendakari, porque son "necesarias y urgentes". A su juicio, ahora no es el momento de "cálculos políticos" sino de "remangarse todos" y acordar iniciativas para "salvar la industria, los puestos de trabajo y el bienestar de las familias".

Entre sus medidas, están recuperar el escudo social energético para las personas vulnerables; limitar los precios de suministros esenciales como el gas y las bombonas de butano, recuperar la excepción ibérica en el precio del gas que, "tras la Covid y la guerra de Ucrania permitió controlar la facturas"; y establecer bonificaciones sobre el precio del carburante para algunos sectores profesionales como el transporte de mercancias o de viajeros, la agricultura, la ganadería y la pesca.

También propone el aplazamiento de la cuota a la Seguridad Social, "fundamental" para los autónomos y los pequeños negocios", así como otras ayudas directas y de carácter fiscal para esos mismos colectivos. Además, se incluyen "medidas energéticas que favorecen la competitividad y los empleos en el sector industrial".

La portavoz del Grupo Vasco en el Cámara Baja ha manifestado que, a estas propuestas, se le suman las que ya incluyeron en la proposición de ley para la ayuda a la industria y que en el nuevo documento remitido al Gobierno se ha ampliado, ya que, "para algunas, como puede ser Tubos Reunidos, al mazazo de los aranceles, se suman las dificultades tras la Guerra de Oriente".

Por último, ha insistido en que son medidas trabajadas y pensadas para "ayudar especialmente a las familias y a todos los sectores económicos, desde el autónomo a la industria". "Se deben adoptar cuanto antes", ha subrayado.