El lehendakari, Imanol Pradales, el presidente del PNV, Aitor Esteban, y la cabeza de lista al Congreso por Gipuzkoa, Maribel Vaquero, firman un documento de compromisos en un acto electoral en Sukarrieta (Bizkaia). - H.BILBAO-EUROPA PRESS

BILBAO, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha advertido este domingo de que "las encuestas dibujan un escenario cada vez más claro: un gobierno del PP con Vox" y, por ello, ha apelado a "votar Euskadi" en los comicios del próximo domingo para poder tener "una voz vasca en Madrid". En este sentido, ha subrayado que, "gobierne quien gobierne", su partido va a defender Euskadi y su autogobierno "con uñas y dientes".

En un acto en la localidad vizcaína de Sukarrieta, con motivo del 123º aniversario del fallecimiento de su fundador, Sabino Arana, el PNV se ha comprometido con la firma de un documento por parte del propio Aitor Esteban, el Lehendakari, Imanol Pradales, y la cabeza de lista al Congreso por Gipuzkoa, Maribel Vaquero, a defender el autogobierno y no llegar a acuerdos con Vox, así como a trabajar para proteger "lo que de verdad importa: vida, trabajo, tranquilidad y capacidad de decidir aquí".

"Una póliza para defender Euskadi, gobierne quien gobierne en Madrid. Con compromisos claros, por escrito, sin letra pequeña y con la obligación de rendir cuentas", ha explicado Aitor Esteban.

De este modo, la formación jeltzale ha reiterado su compromiso a "defender y cuidar" Euskadi "gobierne quien gobierne". "Tenemos que defender nuestro autogobierno, y lo vamos a hacer con uñas y dientes", ha apelado su presidente.

Esteban ha advertido de que el 29 de noviembre se elige "qué Euskadi queremos". Según ha remarcado, "decidimos nuestro futuro. No nos jugamos quién gobierna España. Nos jugamos cómo se enfrenta Euskadi a la política del Estado. Quién defiende Euskadi. Qué voz queremos tener en Madrid. Y esa decisión es nuestra. Euskadi se juega que nadie decida por nosotros. Que nadie nos diga lo que tenemos que votar, lo que tenemos que pensar, lo que tenemos que sentir o lo que tenemos que ser. Somos Euskadi. Y vamos a defender lo que somos".

También ha aludido a las diferentes encuestas electorales, que "dibujan un escenario cada vez más claro: un Gobierno del PP con Vox". "Eso nos recuerda por qué es tan importante que Euskadi tenga voz propia en Madrid. Nuestra póliza tiene un nombre: Grupo Vasco", ha insistido.

CERO

Por su parte, la candidata guipuzcoana Maribel Vaquero, portavoz del PNV en el Congreso, ha reivindiado que "el voto al PNV es el voto seguro", mientras otras formaciones defienden "cero" las necesidades de Euskadi.

Así, ha planteado que ya se sabe "cuáles son las recetas de PP y Vox" y, además, el PSOE, "cuando se le quita el envoltorio electoral, pospone, regatea o escatima" el autogobierno y, si tiene que "elegir entre Euskadi o España, elige España, y sus diputados vascos también".

Asimismo, ha criticado a EH Bildu diga "en Madrid sí a todo y en Euskadi no a todo" y, aunque "ondea todas las banderas", no hay "detrás ni proyecto ni modelo".

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