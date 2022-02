PNV propone a Bruselas un fondo para descarbonizar el transporte aéreo "contando con la industria"

BILBAO, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada del PNV, Izaskun Bilbao, defenderá la constitución de un fondo específico, "con una gobernanza inclusiva y transparente", destinado a optimizar los fondos europeos que van a destinarse a la descarbonización del transporte aéreo.

En un comunicado, Bilbao ha afirmado que esta propuesta forma parte de las enmiendas que presentará este jueves al proyecto legislativo europeo "que define los ritmos de utilización de bio fueles y combustibles sintéticos para hacer más sostenible la aviación".

Los jeltzales consideran "suficientes" los objetivos que recoge la propuesta de Bruselas, aunque apuestan por incentivos económicos para estimular a "quienes quieran ir más allá". Además, reclaman neutralidad tecnológica para no excluir fuentes alternativas de suministro de energía para la aviación como el hidrógeno o la electricidad.

Esta normativa forma parte del paquete legislativo "Fit for 55", de la Comisión Europea, relativo a "las medidas necesarias para descarbonizar diversos sectores económicos y, en particular, el transporte reduciendo sus emisiones un 55% para 2030".

La norma "Refuel EU Aviation", referida a la aviación, plantea "unos objetivos vinculantes de utilización de combustibles sostenibles alternativos (SAF) en los aviones europeos que deberían alcanzar el 65% para 2050". Además, "obliga a que el 90% de los repostados se realice en aeropuertos comunitarios y establece un cuerpo de sanciones para quienes incumplan las obligaciones que impondrá esta legislación".

La eurodiputada del PNV ha precisado que las 12 enmiendas, redactadas para "enriquecer la contribución" que se realizará a esta legislación desde la Comisión de Transportes y Turismo "apuestan por la neutralidad tecnológica, por la máxima eficacia en la administración de los fondos que se utilicen para promover la descarbonización del transporte aéreo y por realizar esta transición con la industria y no contra la industria y desde el máximo pragmatismo".

En sus aportaciones, la representante del PNV insiste en que esta regulación sea "coherente con la legislación sobre despliegue de infraestructuras para combustibles alternativos". "Por eso incluimos el hidrógeno, la electricidad u otras fuentes de energía sostenible que alcancen la madurez suficiente entre las opciones que deben apoyarse", ha señalado.

También ha indicado que, "igualmente, a los efectos de optimizar la utilización de los recursos" se apuesta por que "haya un fondo específico para apoyar la descarbonización, que se gestione desde la Unión y que tenga una gobernanza participativa, abierta, e inclusiva hacia los agentes implicados".

La representante del PNV en el Parlamento Europeo ha defendido que esta fórmula "permitirá determinar claramente prioridades y criterios de asignación de los fondos entre los que, además de la investigación, innovación y despliegue de combustibles alternativos deben incluirse medidas de apoyo a la formación de trabajadores en nuevas pericias y fomentar la incorporación femenina en el sector". "Abogamos además porque se hagan públicos todos los proyectos que se subvencionen", ha precisado.

Otra de las propuestas se centra en "añadir al impacto punitivo del sistema de sanciones una vertiente didáctica" para lo que plantea "que la recaudación que se obtenga por posibles sanciones debe integrarse en el fondo".

"Nuestras enmiendas no corrigen al alza los objetivos de uso de combustibles más limpios y sintéticos que marca la propuesta de la Comisión. Los consideramos ponderados y realistas. Adaptados al principio de impulsar esta transición con y no contra la industria. Sin embargo, no renunciamos a estimular la ambición. Para ello proponemos incentivos para quienes se animen a ir más allá", ha concluido.