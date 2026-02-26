PNV y PSE acuerdan una enmienda para instar al Gobierno de España a reconocer "el papel del Estado" en el 3 de marzo

Pleno de la Cámara vasca - PARLAMENTO VASCO

VITORIA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

PNV y el PSE-EE han acordado este una enmienda para instar al Gobierno de España a reconocer "el papel del Estado" en la masacre del 3 de marzo de 1976 de Vitoria-Gasteiz, en la que fallecieron 5 trabajadores, y a "condenar la actuación desproporcionada del Gobierno presidido por Arias Navarro que produjo la masacre". Además, piden el desbloqueo en el Congreso de la reforma de la Ley de Secretos Oficiales y que se facilite el acceso a la información de la matanza.

Jeltzales y socialistas han negociado hasta última hora el texto, con el fin de aprobarlo en el pleno de este jueves en el Parlamento vasco, que enmienda la iniciativa presentada por EH Bildu y Sumar para que el Gobierno español "reconozca" la responsabilidad "principal y directa del Estado en los crímenes" del 3 de marzo y en los Sanfernmines de 1978. Ambos grupos instaban al Ejecutivo y a su presidente, Pedro Sánchez, a que realicen "al más alto nivel una declaración oficial" al respecto.

El texto consensuado por jeltzales y socialistas, al que ha tenido acceso Europa Press, y que saldrá adelante en la Cámara, pretende que el Parlamento Vasco reitere su condena a la masacre del 3 de marzo de 1976 que causó la muerte de 5 trabajadores y heridas a centenares de personas, y se comprometa "a la recuperación, dignificación y transmisión de la memoria de esas víctimas".

La Cámara vasca instará al Gobierno de España a que, "mediante declaración expresa, reconozca el papel del Estado y condene la actuación desproporcionada del Gobierno presidido por Arias Navarro que produjo la masacre del 3 de Marzo en Vitoria-Gasteiz y reafirme su compromiso con los principios de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, y con el fortalecimiento de las políticas públicas de Memoria Democrática, expresando una vez más su reconocimiento y homenaje a las personas fallecidas y heridas, así como a sus familias".

El Parlamento Vasco expresará, asimismo, su apoyo a la creación del Memorial en la iglesia de San Francisco de Asís del barrio de Zaramaga, donde se celebró la asamblea de trabajadores desalojada por la Policía Aemada, y su respaldo a la labor de la Martxoak 3 Memoriagunea Fundazioa /Fundación Memorial 3 de marzo.

Asimismo, se sumará a las iniciativas promovidas en Vitoria-Gasteiz por las diferentes instituciones con motivo del 50 aniversario de los trágicos acontecimientos del 3 de marzo.

"El Parlamento Vasco insta a las formaciones políticas con representación en el Congreso de los Diputados a alcanzar un acuerdo que desbloquee la reforma de la Ley de Secretos Oficiales y facilite, entre otras cuestiones, el acceso a la información sobre los sucesos del 3 de marzo", subraya el texto.