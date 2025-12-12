PNV y PSE-EE incorporarán al presupuesto vasco de 2026 enmiendas de la oposición por valor de dos millones de euros

La Comisión de Hacienda y Presupuestos debate este viernes las enmiendas parciales al presupuesto vasco de 2026 - PARLAMENTO VASCO

VITORIA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PNV y el PSE-EE incorporarán al presupuesto del Gobierno Vasco de 2026 media docena de enmiendas de EH Bildu, PP y Sumar por un importe global de algo más de dos millones de euros.

Ambos partidos aceptarán este viernes, en la reunión de la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Parlamento Vasco, enmiendas de EH Bildu, PP y Sumar, según ha anunciado el PNV.

La formación 'jeltzale' ha recordado que el consejero de Hacienda, Noël D' Anjou, ya mostró su disposición para incorporar al presupuesto de 2026 aportaciones que "mejoraran" el proyecto.

El PNV y el PSE-EE han analizado "con seriedad y rigor" las enmiendas de la oposición, y --según ha destacado el partido 'jeltzale'-- han adoptado una decisión "generosa y que demuestra que otra forma de gobernar y de hacer política es posible". "Alejados del ruido, desde la seriedad y el rigor", ha manifestado.

COMERCIO DE ÚLTIMA MILLA

En el caso de sumar, se aceptará su enmienda sobre Euskaldendak, con el fin de impulsar un proyecto de comercio de 'última milla' en Llanada Alavesa, por importe de 125.000 euros.

El PNV y el PSE aceptarán una enmienda del PP para crear una partida de 300.000 euros para un programa convivencia intergeneracional para personas mayores y jóvenes.

También se aceptan propuestas de este grupo para incrementar las partidas para ayudas a víctimas de violencia sexual (alineada con una las enmiendas de 'jeltzales' y socialistas), para proyectos singulares de comercio urbano, o para crear una partida para acciones promocionales, todas ellas por valor de 584.000 euros.

En el caso de EH Bildu se aceptará una enmienda sobre la modernización del sistema institucional por importe de un millón de euros.