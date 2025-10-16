PNV y PSE proponen que la Cámara vasca condene de manera "firme" los incidentes durante el acto de Falange en Vitoria

Advierten de que la respuesta frente al "fascismo" no debe venir de la "violencia"

VITORIA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PNV y el PSE-EE han registrado una proposición no de ley en el Parlamento Vasco con el fin de condenar de manera "firme y rotunda" los incidentes registrados el pasado domingo en Vitoria-Gasteiz durante los enfrentamientos entre los participantes en un acto de Falange Española y quienes intervinieron en las protestas contra dicha movilización.

Los parlamentarios del PNV, Joseba Díez Antxustegi, y el PSE-EE, Ekain Rico, han comparecido ante los medios de comunicación, en el Parlamento Vasco, para presentar esta iniciativa.

En la justificación del texto se recuerda que el pasado domingo se produjeron en Vitoria-Gasteiz "unos graves incidentes, consecuencia de los disturbios protagonizados por quienes concurrieron a las convocatorias realizadas por Falange y, de otro lado, por integrantes de GKS, Ernai y otros colectivos".

'Jeltzales' y socialistas constatan en este texto que los disturbios "generaron situaciones de verdadero riesgo para la ciudadanía, agresiones a agentes de la Ertzaintza, además de daños en el mobiliario urbano y propiedad privada".

En la iniciativa se indica que "más allá de la compartida condena, desvaloración y reproche del fascismo que representa Falange, estamos asistiendo atónitos, en pleno 2025, al intento por parte de determinados actores políticos y sociales, de tratar de trasladar al debate público un análisis ajeno a la exigencia de responsabilidad directa a todos los convocantes y presentes, de uno u otro signo, por recurrir a la violencia como forma de expresión política".

"NOS RETROTRAE AL PASADO"

Esto --denuncian PNV y PSE-EE-- es algo que "atenta contra la convivencia, el respeto y la libertad y que no tiene cabida en una sociedad democrática". "A las ideas no compartidas no se les hace frente tomando a la ciudadanía en su conjunto como rehén y convirtiendo las calles en campos de batalla", añade la proposición, que alerta de que "este tipo de comportamientos nos retrotraen a un pasado que esta sociedad no quiere ni acepta, un pasado superado gracias al compromiso colectivo con la paz, la democracia, la memoria y la convivencia".

Por ese motivo, y ante la gravedad de lo ocurrido, el PNV y PSE proponen que el Parlamento exprese su "condena más firme y rotunda ante los hechos violentos ocurridos el pasado domingo 12 de octubre en Vitoria-Gasteiz", y que "repruebe públicamente a sus responsables, a la espera de que respondan por sus hechos ante la Justicia".

A su vez, piden que la Cámara ratifique "la ilegitimidad de la violencia para la defensa de cualquier fin político o idea". En este sentido, se insta al conjunto de los actores políticos y sociales, así como al conjunto de la ciudadanía de Euskadi, a "rechazar y condenar rotundamente la violencia como medio de acción política en nuestros pueblos y ciudades".

A través de esta proposición, ambas formaciones se solidarizan "con todas las personas y negocios que sufrieron los efectos de dichos incidentes" y muestran su "reconocimiento y apoyo" a la labor de los y las agentes de la Ertzaintza y la Policía Local de Vitoria-Gasteiz, "por la labor profesional y responsable desarrollada durante los incidentes, así como por su trabajo constante para garantizar la seguridad y convivencia en nuestros pueblos y ciudades".

"LA VIOLENCIA NUNCA ESTÁ LEGITIMADA"

Díez Antxustegi ha afirmado que "los fachas, los franquistas y los falangistas no son bienvenidos a nuestra tierra porque no respetan y no comparten unos valores democráticos, de libertad y tampoco de respeto a nuestra identidad y a nuestro gobierno". No obstante, en referencia a los incidentes protagonizados por los participantes en las protestas contra el acto de Falange, ha señalado que "la violencia nunca está legitimada para responder ni siquiera ante las más viles y lamentables provocaciones".

El representante del PNV ha aprovechado su intervención ante los medios para criticar las afirmaciones del portavoz de EH Bildu, Pello Otxandiano, en las que manifestó que, de haber sido lehendakari, habría prohibido el acto de Falange. "Queriendo ser lehendakari, parece desconocer cuáles son las atribuciones, las capacidades, las competencias que tiene un lehendakari", ha afirmado Díez Antxustegi.

En la misma línea, ha considerado que con estas palabras, Otxandiano "demuestra un profundo desconocimiento o una profunda mala fe", y que en cualquiera de ambos casos, se trata de algo "gravísimo".

RECHAZO A LOS INSULTOS A OTXANDIANO

El portavoz 'jeltzale', no obstante, se ha desmarcado del insulto que dirigió a Otxandiano el diputado foral de Igualdad, Euskera y Gobernanza de Álava, Iñaki Gurtubai (PNV), quien a través de un mensaje en una red social del que luego retiró tal descalificación, llamó "tonto" al dirigente soberanista por sus palabras respecto al acto de Falange.

"No comparto que se llame tonto a ningún dirigente político, creo que el insulto debe ser lo último en político, o lo penúltimo, después de la violencia", ha manifestado Díez Antxustegi.

Respecto al dispositivo desplegado por la Ertzaintza ante la concentración de Falange, ha manifestado que la Policía autonómica organizó un operativo "para proteger a la ciudadanía y para garantizar el orden en las calles", y que "desde luego", la Ertzaintza "nunca ha defendido ni defenderá a los falangistas".

Por otra parte, ha considerado que EH Bildu --que históricamente se ha mostrado reacia a emplear el término 'condena' para rechazar actos violentos-- no tendría que tener "ningún problema" para secundar la propuesta de su grupo y el PSE sobre los incidentes del domingo en la capital alavesa, dado que "en este mismo curso político ha utilizado la palabra condena" para posicionarse contra la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

Por su parte, Ekain Rico ha afirmado que aunque el propio consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, "ha sido crítico cuando dijo que el dispositivo policial no había logrado el objetivo de garantizar la seguridad en Vitoria", no se debe utilizar este asunto para "pervertir" el debate sobre la iniciativa que ahora han presentado PNV y PSE.

"MALABARISMOS" PARA NO CONDENAR

"Hay ciertos colectivos políticos y sociales que están intentando hacer cualquier análisis, salvo el que tiene que estar detrás de todo esto", ha indicado. Rico ha afirmado que "se puede estar absolutamente en contra de los objetivos y lo que representa Falange, como es en el caso del PSE", pero sin tener que "ejercer la violencia".

De esa forma, ha manifestado que "nadie se debe salir de rositas intentando hacer malabarismos para intentar evitar la condena radical que tiene que salir de este Parlamento del uso ilegítimo de la violencia".

Respecto al insulto de Gurtubai a Otxandiano, ha indicado que "cuando hablamos de la ilegitimidad de la violencia", también se debe rechazar el uso de la "violencia verbal". "Vemos los resultados en otros parlamentos de esa violencia verbal; no es el objetivo en el que nos queremos ver aquí reflejados", ha añadido.