PNV se reafirma en su apuesta "centrada y realista" para "blindar y proteger" en euskera en la Ley de Empleo Público

Acto del PNV este pasado lunes en Sabin Etxea, en Bilbao, de más de 150 personas, encabezadas por el presidente del EBB, Aitor Esteban - PNV

BILBAO, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El PNV ha reafirmado su apuesta por una solución "centrada y realista" para "blindar y proteger" en euskera en la Ley de Empleo Público, tal como ha plasmado en su proposición de reforma que se tramita en el Parlamento Vasco. "Lejos del inmovilismo y de maxismalismos", ha reivindicado su "planteamiento valiente, sólido en términos jurídicos y con garantías de futuro", que supondrá "un avance progresivo" en defensa de los derechos lingüísticos y el modelo de euskaldunización.

Bajo el título 'Euskara erdigunean' (el euskera en el centro), más de 150 jeltzales se reunieron este pasado lunes en la sede de Sabin Etxea de Bilbao para celebrar una jornada en torno al euskera, "a su blindaje y protección", coincidiendo con la tramitación de la reforma de la Ley de Empleo Público en la Cámara, según ha informado el PNV.

Con el presidente del EBB, Aitor Esteban, y los burukides Andoni Busquet y Markel Olano, acompañados también por la vicelehendakari y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, y representantes del PNV con responsabilidades en el ámbito del euskera en distintos niveles de la administración, reflexionaron sobre la situación actual la lengua vasca.

En este sentido, reafirmaron el compromiso de la formación jetzale con el euskera "y con un modelo lingüístico que se ha demostrado exitoso, fruto de los consensos logrados en 1982 con la aprobación de la Ley del Euskera".

"LEJOS DE INMOVILISMOS Y MAXIMALISMOS"

Después de que distintas resoluciones judiciales hayan anulado procesos para acceder a empleos públicos por los requisitos lingüísticos de las plazas ofertadas, el PNV ha explicado que afronta "esta realidad desde la responsabilidad y el compromiso con el euskera" para encontrar "una solución centrada, lejos del inmovilismo de unos (por el PSE-EE) y el maximalismo de otros (en referencia a EH Bildu)".

"Ese es el objetivo con el que ha trabajado EAJ-PNV a lo largo de los últimos meses y con ese mismo objetivo también ha presentado una modificación de la Ley de Empleo Público en el Parlamento Vasco. Lo que se pretende no es otra cosa que garantizar la seguridad jurídica de los procesos y también proteger a las personas que se presentan a los mismos", ha añadido.

Para ello, ha destacado que ha propuesto "una estrategia gradual con seguridad jurídica y se ofrece a evaluar los efectos de las medidas en el medio plazo".

En concreto, la formación jeltzale plantea que las administraciones públicas "puedan establecer plazas con perfil lingüístico cuya exigencia se difiere en el tiempo". De este modo, pretende que se pueda acceder a esos puestos sin acreditar inicialmente el perfil lingüístico, "disponiendo posteriormente de un plazo para alcanzarlo con el compromiso de la propia administración de facilitar la formación necesaria". "El conocimiento de euskera será un mérito también en esos casos", ha precisado.

El PNV recuerda que su texto recoge que cada administración "deberá contar con su propio índice de obligado cumplimiento que determinará con el máximo rigor qué plazas tienen fecha de preceptividad y cuáles no, justificándolo mediante criterios de proporcionalidad que tengan en cuenta la función del puesto, los criterios lingüísticos de uso y la realidad sociolingüística del entorno".

EL DECRETO

Estos criterios, según ha remarcado, serán determinados en el Decreto que se aprobará con posterioridad. De la misma forma, ha explicado que "desaparecerá el índice general de obligado cumplimiento, tal como ha planteado desde el principio el PNV, al ser uno de los elementos más débiles de la actual normativa desde el punto de vista jurídico".

En definitiva, ha defendido que se trata de "un planteamiento valiente, "sólido en términos jurídicos y con garantías de futuro", que supondrá "un avance progresivo en defensa de nuestros derechos lingüísticos y nuestro modelo de euskaldunización".