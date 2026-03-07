PNV reivindica en Bilbao "la fuerza infinita" de las mujeres y llama a construir una Euskadi cimentada en igualdad

Mujeres del PNV en un acto multitudinario celebrado en Bilbao un día antes del 8M - EAJ-PNV

BILBAO, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PNV ha reivindicado este sábado la "fuerza infinita" de las mujeres en un acto multitudinario convocado en Bilbao en el que ha reafirmado su compromiso con "la construcción de una Euskadi donde la igualdad real sea el cimiento" del pueblo vasco, con motivo de la celebración este domingo del 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer. Además, en su manifiesto, el EBB se dirige a los jóvenes para advertirles de que "no hay construcción nacional posible sin la plena participación y empoderamiento de las mujeres".

Numerosas mujeres de la formación jeltzale se han reunido esta mañana en la Plaza de la Convivencia de la capital vizcaína para hacerse una foto de familia en la antesala de este 8M. Posteriormente, la sede de Sabin Etxea ha acogido una mesa redonda en la que han intervenido mujeres que ejercen puestos de responsabilidad y decisión en la política de Euskadi.

En ella han participado la presidenta del ABB, Jone Berriozabal; la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza; la portavoz en el Congreso, Maribel Vaquero; la vicelehendakari, Ibone Bengoetxea; la presidenta de Eudel, Esther Apraiz, y la secretaria general de EGI, Iraia Pinedo, moderadas por la burukide de Igualdad, Miren Martiarena.

Todas ellas han conversado sobre la situación de las mujeres en la política, también en otros ámbitos, y han compartido con las más de 200 mujeres que han abarrotado el salón de actos de Sabin Etxea sus vivencias en una sociedad que, según han advertido, aún hoy "no es igualitaria".

El acto ha concluido con la lectura de la declaración aprobada por el Euzkadi Buru Batzar (EBB), la dirección jeltzale, con motivo del Día Internacional de la Mujer del 8 de marzo de 2026, en el que se une a la "a la conmemoración global de una jornada de lucha, reivindicación y orgullo".

"En este 2026, queremos reafirmar nuestro compromiso con la construcción de una Euskadi donde la igualdad real sea el cimiento de nuestro pueblo. Desde el PNV, queremos resaltar un matiz propio que define nuestra historia y nuestra ambición de futuro como euskaldunas: 'tenemos una fuerza infinita'", destaca el texto, leído por fragmentos, en euskera y castellano, por las intervinientes en el debate.

El manifiesto asegura que esa "fuerza infinita" es la que han demostrado las mujeres vascas a lo largo de los siglos. "Es la fuerza de las emakumes que sostuvieron nuestra identidad en los tiempos más oscuros, la de las profesionales que hoy lideran nuestra vanguardia industrial y la de las cuidadoras que mantienen en pie el bienestar de nuestra comunidad", apunta.

Tras advertir de que "esta fuerza no debe ser un escudo contra la injusticia, sino el motor de una transformación definitiva", apela a "ensanchar los márgenes" de la sociedad "para que las mujeres ocupen, sin cortapisas, el lugar que les corresponde en todos sus ámbitos".

MENSAJE A LA JUVENTUD

"Por eso este año nos dirigimos de manera especial a vosotras y vosotros, la juventud de Euskadi. Sois la generación que habita una sociedad que ha avanzado más que ninguna otra en derechos, pero también sois quienes os enfrentáis a nuevas y sutiles formas de desigualdad", alerta.

A esa nueva generación que liderará "la Euskadi de 2030 y 2040", el EBB del PNV hace "un llamamiento directo". A las mujeres jóvenes las emplaza a "ocupar su lugar en la política, la ciencia, la cultura, la empresa o allá donde quieran estar". "Vuestro liderazgo es imprescindible para que nuestra nación avance", asevera.

A los hombres jóvenes, les reclama que sean "sujetos activos en esta transformación". "La igualdad no es un 'tema de mujeres', sino una responsabilidad compartida que exige cuestionar privilegios y asumir la corresponsabilidad en los cuidados", subraya.

El documento de este 8M señala que "la juventud vasca siempre ha sido la vanguardia" de las libertades. "Hoy, os pedimos que esa energía sea el motor para erradicar la violencia machista y construir un modelo de convivencia basado en el respeto mutuo. No hay construcción nacional posible sin la plena participación y empoderamiento de las mujeres", asegura.

"NI UN PASO ATRÁS"

También pide que no den "ni un paso atrás" ante "el resurgimiento de discursos que pretenden banalizar la violencia machista o cuestionar la necesidad de las políticas de igualdad". "Ante esos intentos de involución, apelamos a vuestro espíritu crítico e inconformista. Necesitamos una juventud valiente que no se conforme con lo que hay, que coja el remo y trabaje por un país donde el talento no tenga género", anima.

Tal como destaca el PNV, su declaración "no es solo retórica", sino "una hoja de ruta", en la que adquiere tres compromisos. El primero de ellos es "blindar los avances reforzando la aplicación de las estrategias de igualdad, asegurando que cada política pública incorpore la perspectiva de género de manera transversal".

En segundo lugar, plantea que el partido tenga un "liderazgo joven" que "impulse medidas en las políticas juveniles que combatan la brecha salarial desde el primer empleo y fomenten la corresponsabilidad en los cuidados".

El tercer compromiso es crear "espacios seguros erradicando cualquier forma de violencia contra las mujeres, especialmente en los entornos digitales" donde "la juventud es más vulnerable".

"La igualdad no es un logro garantizado para siempre, es un espacio que hay que cuidar y conquistar cada día. Si los partidos, las instituciones y la ciudadanía, especialmente las y los más jóvenes, unimos nuestra fuerza infinita, no habrá discurso de odio que pueda frenar el avance de Euskadi hacia la justicia social", proclama, para instar a "dar cabida a la igualdad hoy, mañana y todos los días". "Un país que no es igualitario no puede ser plenamente libre", concluye.