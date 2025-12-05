PNV reprocha a López (PP) que se dedique a "insultar y descalificar" en lugar de aportar soluciones a los ciudadanos

El portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Díez Antxustegi - EUROPA PRESS

VITORIA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Díez Antxustegi, ha reprochado al parlamentario del PP Santiago López --que este viernes ha acusado al PNV y al PSE-EE de ser una "mafia"-- que recurra a "insultos y descalificaciones" en lugar de dar respuesta a las preocupaciones de los ciudadanos.

Díez Antxustegi, en declaraciones a los periodistas en el Parlamento Vasco, se ha referido de esta forma a las acusaciones lanzadas por el parlamentario 'popular' al Gobierno Vasco durante el pleno de control de este viernes.

El portavoz parlamentario 'jeltzale' ha denunciado que ese tipo de intervenciones "están muy alejadas de lo que entendemos que tiene que ser una política centrada en los contenidos y no tanto en las descalificaciones personales o en los partidos".

"A la gente en la calle no le interesan este tipo de términos, a la gente en la calle le interesa que demos respuesta a lo que les preocupa: la vivienda, la seguridad y la salud", ha manifestado.

El portavoz del PNV en la Cámara autonómica ha afirmado que esta es la línea en la que hay que seguir trabajando, "pero no en insultos ni en este tipo de descalificaciones".