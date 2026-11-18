La candidata de PNV por Gipuzkoa al Congreso de los Diputados, Maribel Vaquero, junto a los cabezas de lista de Bizkaia y Álava, Idoia Sagastizabal y Gorka Urtaran, respectivamente. - PNV

BILBAO, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del PNV al Congreso por Bizkaia, Idoia Sagastizabal, ha reprochado al candidato de EH Bildu al Congreso por Bizkaia, Oskar Matute, que haya calificado a ETA "de estorbo", cuando fue "una organización terrorista que mató a más de 850 personas y que extorsionó a muchísimas más", y ha insta a "llamar a las cosas por su nombre".

En una entrevista a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Sagastizabal se ha referido a las declaraciones de Matute, en las que afirmó que "ETA era un estorbo que generaba dolor e inseguridad en el conjunto de la sociedad vasca".

Al respecto, ha advertido que "a las cosas hay que llamarlas por su nombre y ETA fue una organización terrorista que mató a más de 850 personas y que extorsionó a muchísimos más". "No sé cómo se puede llamar eso, un estorbo es una silla en medio de un pasillo", ha dicho.

La dirigente jeltzale ha señalado que "lo que está claro es que la historia de ETA a quien estorba es a EH Bildu", y ha recordado que "hay muchas familias que todavía tienen abiertas las heridas". En este sentido, ha afirmado que "la violencia hay que condenarla siempre, venga de donde venga, independientemente de a quién pueda beneficiar en un momento dado".

Por eso, ha considerado "importante de cara a la ciudadanía" que EH Bildu haya rechazado el ataque al candidato del PP pero no lo haya condenado, porque "la gramática claro que importa". "La sociedad vasca ha sufrido mucho, hubo violencia, mucha intolerancia y muchas heridas en las familias y hay que condenarlo", ha reiterado.

Idoia Sagastizabal ha censurado a EH Bildu que, si dice que rechaza la violencia, "por qué con los últimos altercados que hubo en Bilbao tampoco se unieron" a la declaración institucional del Ayuntamiento.

LOGROS EN MADRID

Sagastizabal también ha dicho que le gustría saber "qué ha conseguido" la coalición soberanista en Madrid, porque el PNV tiene un acuerdo de investidura "que se ha cumplido en más del 75% con grandes acuerdos".

Tras destacar que los jeltzales tienen "un bagaje amplio", la candidata del PNV ha insistido en que todavía no ha oido a EH Bildu "qué es lo que ha conseguido en Madrid", sino que lo que ha visto es que hace "seguidismo de las políticas de Sánchez, aprueba todo lo de Sánchez sin mirarlo y ha habido algunas cosas que ha votado en contra del autogobierno, como aquella famosa Ley de Vivienda que invadía competencias".

La dirigente jeltzale ha asegurado que ha costado "muchísimo" conseguir cada acuerdo en esta legislatura, y ha destacado que el PNV es un "grupo pequeño, pero trabajamos muchísimo, con mucho esfuerzo, porque llevamos en el corazón a Euskadi, sabemos las necesidades que tiene y trabajamos muy de la mano también con nuestro Gobierno vasco y con nuestras instituciones". "Cuando tú llevas todo atado, con toda la información y con las condiciones que se necesitan en Euskadi eso, al final, te ayuda a llegar a acuerdos", ha asegurado.

Por otro lado, se ha solidarizado y condenado el ataque en Hernani al candidato del PP al Congreso por Gipuzkoa, Jon Echeverría, porque "no es de recibo y no se puede admitir ningún acto de violencia bajo ningún concepto".

ENCUESTAS

Por otro lado, sobre las encuestas ha afirmado que no se creen las encuestas y que "la verdadera encuesta es el 29N", y ha dicho que los jeltzales tienen que "trabajar y convencer de que somos la mejor opción en Madrid", al tiempo que ha reconocido que para un partido como el PNV que es "más de la centralidad" una campaña electoral tan "polarizada" en la que "solo hay dos bloques" es "más difícil".

En esta campaña para las elecciones generales, ha insistido, "solo hay dos bloques, o estás con unos o estás contra otros, y eso te lleva a una polarización tremenda", cuando "la vida no es blanca o negra, hay caminos intermedios y nosotros vamos por esa centralidad, apostando pues por un equilibrio entre determinadas políticas".

En ese sentido, ha dicho que "es más fácil explicar un eslogan o un populismo de una clase o de otra, o derecha o de izquierda, que ir a un equilibrio y a una centralidad". "Nosotros somos un partido centrado en la centralidad, no somos ni de un bloque ni de otro bloque, vemos las propuestas, las analizamos y las adecuamos o las gestionamos en base a un equilibrio, en base a los intereses que tiene la gente y la ciudadanía vasca", ha remarcado.

Por otra parte, ha considerado que un hipotético gobierno de PP-Vox sería para Euskadi "un retroceso total" porque Vox, "además de estar en contra de las autonomías, aunque gobiernan alguna, nos quería hasta ilegalizar" y tiene unas políticas que "es todo de involución, en derechos y en libertades".

"Con Vox imposible, pero es que el PP le está siguiendo un poco la cola, porque también tiene anunciado un plan nacional de centralización, es decir, más presencia del Estado y en todas las declaraciones va a rebufo de Vox".

En el caso de que la victoria fuera para el PSOE y de cara a un hipotético apoyo del PNV, ha dicho que "tendrían que cambiar mucho las cosas".

En principio, el PNV iría, "como siempre, con un acuerdo de investidura para defender los intereses de Euskadi", ha explicado, para advertir que luego "tendría que ser otra forma de gobernar porque lo que no puede ser es que sea todo a base de decretos ley, porque eso es un parche y, además, creas un precedente. "Cuando viene otro partido, vuelve a utilizar las mismas tretas, y te hurtan la capacidad del Parlamento para poder actuar y para poder ejercer tus derechos políticos", ha explicado.

Sagastizabal se ha dirigido a los votantes indecisos, para decirles que el PNV ha demostrado que "nos interesa Euskadi, que defendemos Euskadi, que queremos a Euskadi y que somos la única voz propia y libre, en el Parlamento español para defender los intereses de nuestra Casa Vasca, que es nuestro autogobierno, nuestro concierto económico y nuestros derechos".

LEY DE NITOS VASCA

En cuanto a la 'ley de nietos vasca' que plantea el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, para los exiliados por la violencia de ETA puedan votar en Euskadi y Navarra, ha dicho que tendrá que explicar "en qué consiste y cómo va", aunque ha considerado que "parece que está reconociendo la nación vasca si nos atenemos a la ley de nietos que proviene de la memoria democrática para que puedan ejercer el voto determinados exiliados". "Nos tendrá que explicar a ver quiénes, cómo y si es un reconocimiento verdaderamente de la nación vasca", ha insistido.

También se ha referido al bono social térmico de 210 euros que recibe Lidia Bedman, la pareja del líder de Vox, Santiago Abascal, por ser familia numerosa, para criticar que, en este caso, hay "muchas contradicciones", ya que este partido rechazó el decreto que reforzó la protección energética.

"Cuando tú puedes acceder a un privilegio, sin ninguna duda te apuntas a él, pero luego criticas a todos los demás", ha censurado, para defender que esta ayuda "preferentemente para las personas vulnerables" se aplique "atendiendo a la renta".