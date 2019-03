PNV ve "difícil" que PDeCAT pueda integrarse en una coalición para las europeas por estar en "una dinámica catalana"

Publicado 15/03/2019 11:06:24 CET

Ortuzar cree que el PNV "tendrá juego o no" la próxima legislatura dependiendo de lo que a Sánchez y Casado les den "las sumas y restas"

BILBAO, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha reconocido que ve "difícil" que PDeCAT pueda integrarse en una coalición de cara a las elecciones europeas de mayo, ya que están "en una dinámica catalana para Cataluña" que complica un acuerdo con los jeltzales.

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, el dirigente jeltzale se ha referido también al acuerdo anunciado por EH Bildu y ERC para las elecciones generales del 28 de abril y ha indicado que "el reglamento del Congreso es el que es y no sé yo si va a ganar mucho ERC con esa unión... si le va a convenir y si la va a aceptar".

Respecto al PNV, Ortuzar ha señalado que la formación jeltzale apuesta por una forma de hacer política siendo "constructivos" para aportar "estabilidad", aunque ha matizado que si apoyan a alguien con su votos pedirán "que haya una contraprestación positiva para Euskadi".

"Vamos a hacer todo lo que podamos para la situación política mejore y esté sobre carriles estables", ha afirmado, para añadir que al PNV no le da igual "quien gobierne", aunque no es cuestión de "santificar o demonizar a las personas 'per se'".

"¿De qué Sánchez hablamos? ¿Del de los últimos meses o del que aprobó la aplicación del 155? ¿Del PP con el que hablábamos en la época Rajoy o del PP desbocado que compite por quién va más a la derecha? Posiblemente Sánchez y Casado lo primero que van a hacer son sumas y restas y verán con quién les dan los números. Ahí es donde nosotros vamos a tener juego o no", ha vaticinado.

CIUDADANOS

Por lo que respecta al acuerdo alcanzado en Navarra por UPN, PP y Cs, Ortuzar ha considerado que la formación naranja "no tiene ninguna credibilidad" por ser "un partido veleta que quiere tocar poder como sea".

"Le han salido todas las cosas mal... La salida de Vox ha puesto al espectro político de derecha español en situación más compleja ya que se tienen que repartir entre tres lo que antes era entre dos", ha advertido, para añadir que la formación de Albert Rivera "necesita sumarse a cualquier cosa".

En este sentido, ha recordado que Cs ha hecho durante la legislatura "caballo de batalla contra los regímenes forales y el Concierto Económico", hablando de "cuponazo" y ahora "todo está bien y es constitucional". "Son una contradicción andante y no doy mucho valor a lo que hagan", ha añadido.

EUSKADI

Por otro lado, y cuestionado por los acuerdos alcanzados en las instituciones vascas con el PSE-EE, se ha mostrado "razonablemente satisfecho de la coalición". "Ha dado estabilidad a las instituciones... la relación ha sido buena y ha dado buenos resultados. Si los números dieran y fuéramos capaces de juntarnos en torno a un programa no lo veríamos mal", ha añadido.

Respecto al anunciado acuerdo entre EH Bildu y ERC, Ortuzar ha "dudado" de que, tal y como ha destacado Arnaldo Otegi, vayan a conformar un grupo parlamentario "potente en el Congreso".

"El reglamento del Congreso es el que es y no sé yo si va a ganar mucho ERC con esa unión... si le va a convenir y si la va a aceptar. Aunque solo sea un cambio táctico de Bildu lo veo positivo. Nos ha venido diciendo que para qué íbamos nosotros a Madrid si no se pintaba nada... Éramos los 'vendepatrias' y ahora ellos quieren hacer lo que llevamos nosotros haciendo 40 años. Bienvenidos al club", ha añadido.

ELECCIONES EUROPEAS

Por lo que respecta a las elecciones europeas, Ortuzar ha recordado que el PNV está hablando con los partidos con los que hace cinco años tuvo un "acuerdo electoral" --en el caso catalán con el PDeCAT--, algo para lo que hay tiempo hasta el 2 de abril. "No nos fijamos esto como una cosa que hay que hacer de hoy para mañana", ha indicado.

"Ellos (PDeCAT) ahora todo lo hacen girar mirándolo por el prisma del 'procés'. Están en una operación política de mucho calado y todos los procesos políticos los miran a través del 'procés'. Eso hace complejo compartir estrategias y mensajes con otros partidos de otras realidades nacionales que tenemos otras hojas de ruta", ha advertido.

A su juicio, la decisión de situar a Carles Puigdemont como cabeza de lista ya marca "por dónde quieren ir y es una operación netamente catalana". "Respetamos eso y estamos hablando con ellos para ver cómo podemos mantener esa relación política viva de colaboración en todas las instituciones y parlamentos", ha añadido.

Asimismo, ha reconocido que de no ser el PDeCAT no alcanzarían acuerdo alguno con otra formación de Cataluña, pero el PDeCAT está en "una vía exclusivamente catalana y una visión de la campaña electoral como altavoz para el 'procés' que hace difícil que puedan mezclarse en una coalición".

"Hablamos con ellos para colaborar en las campañas, y para marcar una realidad que existe, que hay un problema de modelo de estado y hay que cambiar y dialogar", ha añadido, no obstante.

Tras incidir en que se sigue hablando con el PDeCAT y se mantienen buenas relaciones, también con el entorno de Puigdemont, ha matizado que eso no significa que "acompañemos el 100% de sus estrategias".

URKULLU

Por último, y cuestionado por la declaración del lehendakari en el Tribunal Supremo por el juicio del 'procés' y la posterior crítica expresidente Carles Puigdemont, Ortuzar ha señalado que a Urkullu "otra cosa le puede fallar, pero la memoria no".

"Por si acaso le fallase lo apunta todo. Puedo entender lo que quería decir (Puigdemont) pero no es achacable a Urkullu. Todo lo que dijo el lehendakari es verdad. Que Puigdemont tuvo otras vivencias y pulsiones, sí, y solo las conoce él, pero eso no quiere decir que lo que dijo el lehendakari no sea correcto", ha defendido.

Por último, ha matizado que durante aquellos días de septiembre de 2017 fue el por entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien le llamó a él y no al revés como Rajoy señaló en el Supremo. "Aquellos días era normal que habláramos. Nosotros hemos intentado por la misma y por otras vías que no hubiera choque de trenes. No lo conseguimos pero había que intentarlo. Fueron muchas llamadas y mensajes", ha subrayado.