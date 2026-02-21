PNV ve "incomprensible" el acto de Vox el 23F en la EHU y EH Bildu cree que cerrar el Campus de Álava es "responsable"

BILBAO, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PNV ve "incomprensible" el acto que Vox ha programado en el Campus de Álava en Vitoria para este lunes, día 23 de febrero, "que está en el imaginario de mucha gente", y EH Bildu cree que el cierre de la universidad es una decisión "responsable y comprometida con la convivencia".

El PSE-EE no lo ve "proporcionado" pese a la "provocación de la ultraderecha en una fecha muy señalada", para el PP refleja la "hipocresía del rectorado", ya que "permite que grupos radicales vinculados a la izquierda abertzale campen por sus anchas en el Campus" y Vox recuerda la legalidad del acto y califica al rector, Joxerramon Bengoetxea, de "tirano totalitario".

En el programa Parlamento en las ondas de Radio Euskadi, recogido por Europa Press, parlamentarios de algunos de los partidos con representación en la Cámara vasca han debatido sobre la decisión de la EHU por parte de su rector de cerrar el Campus de Álava en Vitoria a clases presenciales este lunes, día 23, con motivo de un acto que allí celebrará el partido Vox.

El parlamentario jeltzale Jon Aiartza ha confesado que no le "gusta" ver una "universidad cerrada", ya que le parece "una realidad tremendamente negativa para nuestro entorno social", a la par que le parece "incomprensible el acto que organiza Vox para el lunes 23 de febrero, que está en el imaginario de mucha gente".

Además, ha subrayado que también le parece igualmente "incomprensible" que "haya personas que busquen altercados, que utilicen la violencia en respuesta a esta otra convocatoria".

Aiartza cree que "unos y otros" se "alimentan de estas realidades y parece que están tremendamente cómodos en esos extremos y en esa utilización de elementos", lo que llevan "a realidades que para nada son deseables".

"DECISIÓN RESPONSABLE Y COMPROMETIDA"

Eraitz Sáez de Egilaz, parlamentaria de EH Bildu, tras recordar que "no se han suspendido las clases, si no que se ha pasado al formato 'online'", ha valorado la decisión del rector como "responsable y comprometida con la convivencia".

"La universidad pública no puede convertirse en un escenario de provocaciones de la extrema derecha, cuyo único objetivo en este caso es generar confrontación y también ruido mediático", ha apuntado, para añadir que la decisión es, en su opinión "un compromiso claro con los valores democráticos y antifascistas que deben guiar a todas las instituciones públicas".

Por otra parte cree que es "anticiparse" ya que "la forma más eficaz de responder a este tipo de provocaciones es no entrando al trapo". "Creemos que con responsabilidad, con serenidad, inteligencia y también evidentemente firmeza democrática se puede conseguir que estos planteamientos supremacistas y antidemocráticas sigan siendo pues una fuerza marginal", ha asegurado.

"CIERRE DESPROPORCIONADO"

A la socialista Maider Laínez le ha "sorprendido" el cierre y no lo ve "proporcionado", porque, pese a la "provocación de la ultraderecha en una fecha muy señalada", no puede "contraponerse con otros actos fascistas de la izquierda extrema o que pueden estar vinculados a la izquierda abertzale".

En ese sentido cree que en la EHU, y "preferentemente en Álava", se producen actuaciones "escandalosas" de estos "grupos de extrema izquierda sin que el equipo rectoral se pronuncie" y con "una permisividad que no es de recibo".

"La respuesta a cualquier provocación no puede ser un acto violento, desde luego que nos retrotrae a tiempos pasados que tenemos claro que esta sociedad no quiere repetir", ha insistido, para apelar a la "sensatez, cordura y sentido común".

"HIPOCRESÍA DEL RECTORADO"

Para la parlamentaria Laura Garrido, del PP vasco, el cierre de la EHU el lunes refleja la "hipocresía del rectorado, que ya sabemos en manos de quién está", ya que, "a la vez que toma ese tipo de medidas, permite día a día que grupos radicales vinculados a la izquierda abertzale campen por sus anchas en el Campus universitario con pintadas, carteles" e interrumpiendo "las clases para lanzar continuamente sus proclamas".

"Por lo tanto quienes se erigen en defensores de la democracia son los que precisamente con sus comportamientos sectarios y totalitarios la erosionan día a día en la universidad", ha criticado.

Cree Garrido que los "problemas de convivencia" los generan Ernai o GKS y "el rectorado mira para otro lado con un mensaje claro de permisividad hacia estos comportamientos totalitarios". "Habrá que garantizar que la universidad siga siendo un espacio de convivencia, de respeto, de pluralidad y en el que se puedan impartir clases presenciales", ha añadido.

"TIRANO TOTALITARIO"

Para la parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, el rector es un "tirano totalitario" porque "permite a sus jóvenes, a los de GKS y Ernai, sus jóvenes, decorar los Campus con propaganda nauseabunda en favor de ETA, y lo hace a diario, manteniendo las pancartas días y días y días".

Ha criticado que en "lugar de plantarse ante ellos", ha "vomitado odio contra un partido como Vox", que, ha recordado tiene "tanto derecho como cualquier otro a reivindicar una universidad sin la carga de adoctrinamiento insoportable" que tiene la EHU en su opinión.

En ese sentido, ha pedido que Joxerramon Bengoetxea, como rector "sectario" debe ser "inhabilitado de forma inmediata para ocupar el cargo que ostenta", además de "expedientado". "Si EH Bildu monta una mesa informativa, con todo el derecho del mundo, el rector no solamente no cerraría la universidad, les llevaría mariachis para que le amenicen el acto, y esto no es de recibo. Aquí somos todos iguales", ha aseverado.