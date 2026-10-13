Pobreza Cero llama a hacer frente a los bulos y a "votar con criterio" en las próximas elecciones

Pobreza Cero llama a hacer frente a los bulos - POBREZA CERO

SAN SEBASTIÁN, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Pobreza Cero ha llamado a hacer frente a los bulos y a "votar con criterio" en las próximas elecciones. Así, la plataforma, compuesta por ocho organizaciones, ha llamado a movilizarse y "defender activamente la democracia, los derechos humanos y la justicia ecosocial, también a través del voto".

En la presentación este martes en San Sebastián del programa de una nueva edición de la Semana contra la Pobreza y la Exclusión, las portavoces de la plataforma Zero Pobrezia Donostia Haizea Bernas Loinaz y Silvana Luciani han denunciado "la crisis de la democracia, el auge de los autoritarismos y el uso de la desinformación como arma política" y también han exigido "responsabilidad colectiva" a las puertas del próximo ciclo electoral.

Desde la plataforma han advertido de que "en un contexto de crisis de la democracia, los valores que defienden el bien común y los derechos humanos están siendo cuestionados y denigrados". Así, han criticado especialmente el papel que está jugando la "desinformación" en ese proceso. "Una parte importante de las noticias que consumimos es creada de manera malintencionada con el fin de incidir en la opinión pública y generar un imaginario colectivo contrario a la democracia", han advertido.

Tal y como han detallado, a nivel global, las redes sociales y plataformas de vídeo son ya las principales fuentes informativas (54%), superando por primera vez las webs y apps de los medios tradicionales (51%), lo que "incrementa la vulnerabilidad ante contenidos sin filtrar".

A nivel europeo, el 79% de la ciudadanía de la Unión Europea se muestra preocupada por la desinformación, y un 70% "teme la injerencia extranjera coordinada y la manipulación de información en los procesos democráticos europeos".

En el Estado, "aunque cerca del 70% de la población cree ser capaz de detectar un bulo o una noticia falsa, los estudios de verificación muestran que solo un 14% de las personas contrasta de forma habitual las noticias que recibe a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea antes de compartirlas", han señalado.

Asimismo, el 77,6% de la juventud vasca afirma haber estado expuesta a bulos o 'fake news' al menos un día en la última semana; el 75% se informa exclusivamente a través de redes sociales; un 45% no logra identificar los bulos que consume; y solo el 13,4% se siente "muy seguro" de saber identificar un contenido falso cuando lo ve.

AVANCE DE LA EXTREMA DERECHA

"La desinformación no es un fenómeno inocente, forma parte de algunos discursos como principal arma política y electoral", ha afirmado Luciani, al tiempo que ha subrayado que "cuando el debate político y social se desplaza hacia el miedo y la confrontación cultural, se dejan en segundo plano las causas reales de la injusticia social".

Según la plataforma, "el trasfondo real de estas propuestas es contrario al bien común, y el avance de la extrema derecha "pone en riesgo los derechos humanos, la justicia social y ambiental y la democracia en todo el mundo".

Bernas ha alertado de que "su puesta en práctica perjudica directamente la lucha contra la pobreza y favorece las desigualdades", ya que supone "profundizar en la concentración de la riqueza, la precariedad laboral, el acceso desigual a la vivienda, el debilitamiento de los servicios públicos básicos y el recorte de derechos sociales, entre otras consecuencias".

"Además, criminaliza a las personas migrantes, refugiadas, racializadas o empobrecidas, señala al feminismo y al movimiento LGTBIQ+, y niega la emergencia climática", han criticado.

Para Zero Pobrezia Donostia, en un contexto electoral como el que se abre ahora, "es vital participar y apoyar propuestas que prioricen el bienestar de todas las personas". En ese sentido, desde la plataforma proponen "fortalecer el pensamiento crítico de la ciudadanía frente a los discursos de odio, la desinformación y las narrativas excluyentes".

Asimismo, han apelado a "la responsabilidad colectiva a la hora de votar en las próximas elecciones generales, forales y locales", optando por proyectos políticos que "promocionen la justicia ecosocial y los derechos humanos".

También han exigido a las administraciones "leyes que frenen la difusión de desinformación por parte de determinados grupos políticos y que defiendan el derecho de la ciudadanía a una información rigurosa y contrastada", y han llamado a movilizarse en defensa de los derechos humanos y a organizarse para "hacer frente al avance de los discursos de odio y de los autoritarismos".

Actualmente, la plataforma Zero Pobrezia está compuesta por ocho organizaciones (Enraiza Derechos, Medicusmundi Gipuzkoa, Mugen Gainetik, Proyde-Proega, Setem Hego Haizea, SOS Arrazakeria Gipuzkoa, Tau Fundazioa y la Coordinadora de ONGD de Euskadi, que agrupa a un total de 85 ONG de desarrollo).

El manifiesto de este año, titulado 'Hackea la desinformación, vota con criterio', cuenta con la adhesión de otras nueve organizaciones: Amher - Asociación Multicultural de Hernani, Donostia-Palestina, Asamblea Feminista de Donostia - Donostiako Asanblada Feminista, Gehitu, Harrera Sarea - Red Ciudadana de Acogida, Kaleko Afari Solidarioak (KAS), SMH - Salvamento Marítimo Humanitario, SOS Racismo y ZAS! Red Vasca AntiRumores.

En cuanto al programa de actividades, se llevarán a cabo varias durante toda la semana como un cinefórum este martes en los cines Trueba de San Sebastián en el que se proyectará la película 'La cortina de humo' (Barry Levinson, 1997), en colaboración con Kresala Zinekluba.

El miércoles los autobuses de Dbus lucirán un cartel de la plataforma y el jueves tendrá lugar el 'Bertso-saio: Desinfokrazia edo Demokrazia? (¿Desinfocracia o Democracia?)' en Lugaritz Kultur Etxea, con Alaia Martin y Aner Peritz, organizado en alianza con Donostia Kultura.

Finalmente, el viernes, en la víspera del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, "Donostia amanecerá protestando contra la propagación de desinformación y el auge de los autoritarismos, y reivindicando la democracia, los derechos humanos y la justicia social, y lo hará, además, de una forma muy original", han concluido.