Podemos acusa a PNV de estar "lastrado por redes clientelares y un concepto patrimonial de las instituciones"

Publicado 24/05/2019 18:29:37 CET

Afirma que el PSE-EE es "la izquierda que solo sabe gobernar con la derecha", en alusión de los jeltzales

BILBAO, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Podemos y portavoz de Elkarrekin Podemos, Lander Martínez, ha preguntado qué futuro puede representar el PNV, cuando es un partido "lastrado por intereses creados, redes clientelares y un concepto patrimonial de las instituciones". Además, ha afirmado que el PSE-EE es "la izquierda que solo sabe gobernar con la derecha", en alusión de los jeltzales.

En su intervención en Bilbao en el acto de cierre de campaña de las elecciones municipales y forales, Martínez ha considerado "llamativo" el tiempo que han dedicado algunos partidos a "atacarles" en estos últimos días, "y lo subido de tono de algunas declaraciones". A su juicio, eso "solo demuestra preocupación", si no por las encuestas, sí por su "capacidad de marcar agenda y por la centralidad" que ocupa "en el tablero vasco".

Además, ha destacado que el PNV se ha empeñado "mucho" en explicar "lo que no son". "Dicen que no son un partido de élites, que no tienen modelo explotador y que no son el pasado. ¿Pero qué futuro puede representar un partido lastrado por las inercias de una organización pesada, con intereses creados, redes clientelares y un concepto patrimonial de las instituciones de Euskadi?", ha preguntado.

Lander Martínez ha dicho que, "con una mochila así, se entiende que las propuestas que tienen para los ayuntamientos y las diputaciones respondan más a una estrategia de supervivencia, que a preparar los municipios y los territorios para los retos del siglo XXI".

"ESTRATEGIA DE SUPERVIVENCIA"

"Pero, desde luego, si hablamos de estrategia de supervivencia, ésa es

la del PSE-EE. Han hecho una campaña destinada a prorrogar su acuerdo de gobierno con el PNV. Han demostrado que su único proyecto es tener sillones en cuantos más municipios mejor", ha reiterado.

Tras asegurar que podrían haber estado estos cuatro años "en ningún gobierno y nadie habría notado la diferencia", se ha referido a las medidas y propuestas que los socialistas proponen, para apuntar que, cuando las oye, siempre piensa "si ya han pedido permiso al PNV".

"¿De qué sirve prometer cosas que sabes que tus socios de

gobierno no te van a dejar a hacer?. Se definen a sí mismos como la

izquierda que sabe gobernar, más bien que solo sabe gobernar con

la derecha", ha apuntado.

Por ello, ha advertido al PSE-EE de que, "en ese viraje a la derecha, han copiado la estrategia que el PP y Cidadanos usan contra ellos mismos en Madrid: demonizar cualquier predisposición al diálogo con fuerzas que no piensan como ellos".

De esta forma, ha avisado a la líder de los socialistas vascos, Idoia Mendia, y al candidato a diputado general de Gipuzkoa, Denis Itxaso, de que "Euskadi castigó hace un mes los discursos excluyentes y monolíticos". "Ustedes no entienden ni la voluntad progresista ni de pluralidad de Euskadi. Sigan por ese camino de la mano del PP, y acabarán en el mismo

lugar que ellos, al borde de la desaparición en Euskadi", ha apuntado.

UNA "GRAN CAMPAÑA"

El líder de Elkarrekin Podemos ha afirmado que han hecho "una gran campaña y se nota", en las encuestas, en la calle y en el tiempo que están dedicando otros partidos a "atacarles".

En su opinión, "uno de los logros más importantes" de su coalición "ha sido poner encima de la mesa el debate de la Euskadi de dos velocidades". "Las diferencias entre barrios, entre comarcas y entre familias, son una de las peores consecuencias que tiene el modelo del PNV-PSE", ha dicho.

"Todos los partidos se han hecho eco de la desigualdad territorial, pero lo más destacable es que los diputados generales hayan salido explicando sus planes de cohesión social, haciendo promesas de mismos

servicios públicos para todos los municipios", ha añadido.

En esta línea, ha cuestionado "qué han hecho estos cuatro años" porque no se puede "confiar" en "quien ha generado estas brechas con sus decisiones, sin ni siquiera darse cuenta".

EL VOTO "DIFERENTE"

Martínez ha instado a la ciudadanía a votar "diferente" el próximo domingo "para que Bilbao y Bizkaia se parezcan más al mundo con el que

soñáis, para superar viejas rencillas partidistas del pasado,

para que los ayuntamientos y juntas generales tengan una voz

progresista, fresca, joven, que no se equivoca de bando, y para construir un proyecto político abierto, joven, solidario, feminista, ecologista, que no deje a nadie atrás".

"Sobran las razones para votar a Elkarrekin Podemos, elige la tuya,

con tu voto, con tu apoyo. Tienes la oportunidad de consolidar una

fuerza política que, además de tener un proyecto claro y de futuro, es

fundamental para construir nuevas mayorías que representen la

pluralidad y diversidad de la sociedad vasca", ha concluido.