Podemos alcanza un acuerdo para aprobar los presupuestos forales de Gipuzkoa para 2026

Archivo - La portavoz de Elkarrekin Podemos en las Juntas Generales de Gipuzkoa, Miren Echeveste - ELKARREKIN PODEMOS - Archivo

SAN SEBASTIÁN 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Podemos ha alcanzado un acuerdo para aprobar los Presupuestos forales de Gipuzkoa para el año que viene, según ha confirmado la formación morada.

La portavoz de Elkarrekin Podemos en las Juntas Generales de Gipuzkoa, Miren Echeveste, dará cuenta de los detalles del acuerdo presupuestario en rueda de prensa a las cuatro de la tarde en el Parlamento foral.

Esta misma mañana la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, ha afirmado que la negociación presupuestaria estaba "muy avanzada", especialmente con Podemos.