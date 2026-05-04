Podemos Bilbao ofrecerá en su sede apoyo y orientación a migrantes en el proceso de regularización extraordinario

Varias personas hacen cola en el Consulado General del Reino de Marrueco - H.Bilbao - Europa Press

BILBAO 4 May. (EUROPA PRESS) -

Podemos Bilbao va a habilitar su sede para ofrecer apoyo y orientación a las personas migrantes que vayan a acogerse al proceso de regularización extraordinaria, de cara a resolver las dudas que les puedan surgir y asesorar en el cumplimiento de los trámites.

Según ha informado en un comunicado, los martes 12, 19 y 26 de este mes ofrecerá apoyo y orientación a las personas migrantes en su sede, de 18.30 horas a 20.00 horas.

Se estima que un total de 26.000 personas migrantes podrán acogerse en Euskadi al proceso de regularización extraordinaria acordado por Podemos con el PSOE a nivel estatal, y que concluirá el próximo 30 de junio, según ha señalado la formación.

En ese sentido, la portavoz municipal, Ana Viñals, ha destacado que el que es "el mayor proceso de regularización desde 2005 va a permitir salir de la invisibilidad administrativa a miles de personas que viven en Euskadi, y que necesitan de todo tipo de apoyo para cumplir con los trámites y poder acogerse así a los derechos que les corresponde".

En este sentido, Viñals ha destacado que "gracias al trabajo de Elkarrekin Podemos" en el Ayuntamiento de Bilbao se ha habilitado un servicio municipal en Campo Volantín 36 para tramitar el informe de vulnerabilidad.

Además, dentro de las diferentes acciones que va a llevar a cabo, Podemos Bilbao ha organizado este martes, a las 19.00 horas en su sede, la charla informativa '¿Qué se necesita para acogerse a la regularización extraordinaria de personas extranjeras?' que será impartida por la asociación Emakume Migranteak Feministak.