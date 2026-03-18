Podemos cree un "grave error" la exclusión de CCOO de Korrika y rechaza que "unos pocos repartan carnets euskaltzales"

BILBAO 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Podemos Euskadi considera un "grave error" la decisión de AEK de excluir a CCOO de la Korrika. "Siempre vamos a apoyar el euskera en todos los ámbitos, pensamos que su aprendizaje y su uso es una riqueza en sí misma, y no queremos tener que entrar en sectarismos ni en que unos pocos repartan carnets euskaltzales. Aquí no sobra nadie", ha agregado.

En un comunicado, la formación morada ha llamado a la reflexión y a que los organizadores de la prueba en favor del euskera se replanteen esta decisión y lo que puede conllevar.

"Korrika ahora mismo ha trascendido a sus organizadores y a AEK. Gran parte de la sociedad vasca la apoyamos y la disfrutamos desde la pluralidad y la diversidad, pero con un punto en común que es el apoyo al euskera y, además, con un componente lúdico, festivo y deportivo", ha dicho, para alertar de que "esta decisión excluyente iría en contra de ese espíritu de fomentar el euskera desde la diversidad".

En este sentido, ha expresado su rechazo al clima de polarización con respecto al euskera y que se utilice esta lengua "como arma arrojadiza una vez más, con enfoques sesgados y partidistas, y que tienen como consecuencia el señalamiento de personas u organizaciones, o incluso ataques en forma de pintadas, etc.". "El euskera es de todos, es plural y diverso, y la korrika, como evento que lo apoya, en este caso, también debería serlo", ha concluido.