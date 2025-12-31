Podemos dice que, si Pradales quiere "cuidar y gobernar su casa", debe empezar por "garantizar el derecho a la vivienda"

El coordinador general de Podemos Euskadi, Richar Vaquero. - PODEMOS

BILBAO 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de Podemos Euskadi, Richar Vaquero, ha advertido al Lehendakari, Imanol Pradales, de que, si quiere "cuidar y gobernar su casa", como ha asegurado, debe empezar por "garantizar el derecho a la vivienda". Además, ha expresado su esperanza en que "nadie sea considerado ilegal" en Euskadi, en alusión a los migrantes, y que el euskera "sirva para unir".

Vaquero se ha referido, de esta manera, a la reflexión de Pradales que, en su discurso de fin de año, ha afirmado que afronta 2026 "con espíritu constructivo", porque será un año "decisivo" y pretende "cuidar y gobernar su casa".

En declaraciones a los medios informativos para pronunciarse sobre el discurso del Lehendakari, el líder de Podemos Euskadi ha asegurado que, "más allá de sus propuestas", coincide con Imanol Pradales en que "dos aspectos básicos".

El primero de ellos es la afirmación de que 2025 "ha sido un año terrible" en el que se ha asistido "en directo" a "un genocidio", aunque "también ha dejado cosas buenas". Por otra parte, ha dicho que comparte con el presidente del Gobierno vasco la "esperanza".

"Yo también tengo esperanza, esperanza en que nadie sea considerado ilegal; esperanza en que el euskera sirva para unir; esperanza en que si quiere cuidar y gobernar su casa, tiene que empezar por garantizar el derecho a la vivienda, porque hay mucha gente que no tiene un hogar que cuidar y gobernar", ha enumerado.

Richar Vaquero ha añadido que mantiene la esperanza en que "los pactos de salud no incluyan privatizaciones encubiertas" y en que el trabajo "deje de ser precario". "En definitiva, esperanza en que con las competencias y el autogobierno dejen de mandar los consejos de administración de las grandes empresas", ha añadido.

Por otra parte, en tono de broma, ha comentado con los periodistas que le gustó más el video que el Lehendakari difundió con el ex-remero José Luis Korta el Día de los Inocentes. "Al menos, ese día sabíamos que era una broma", ha concluido.