Podemos Euskadi se suma al luto por el fallecimiento de Garaikoetxea, una "figura clave" en la democracia en Euskadi

Archivo - El fundador de Eusko Alkartasuna (EA), Carlos Garaikoetxea. - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

SAN SEBASTIÁN 4 May. (EUROPA PRESS) -

Podemos Euskadi se ha sumado al luto por el fallecimiento este lunes a los 87 años de Carlos Garaikoetxea, primer lehendakari tras el franquismo y fundador de Eusko Alkartasuna (EA), una "figura clave en los primeros paseos de la democracia en Euskadi tras la transición".

A través de las redes sociales, Podemos Euskadi ha trasladado su "más sentidas condolencias" a los familiares y allegados de Garaikoetxea y a la familia política de Eusko Alkartasuna ante esta pérdida.

Por su parte, el coordinador de Podemos Euskadi, Richar Vaquero, también enviado sus "condolencias" a EA y a la familia, amistades y allegados" Garaikoetxea, "figura clave en el desarrollo del autogobierno vasco".