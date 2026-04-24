Podemos propone un impuesto turístico "más progresivo" y mayor flexibilidad en recargos y exenciones

Las enmiendas han sido presentadas este viernes en una rueda de prensa celebrada en Vitoria-Gasteiz - Podemos

VITORIA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Podemos Euskadi ha registrado en las Juntas Generales de Bizkaia, Álava y Gipuzkoa siete enmiendas al Proyecto de norma foral del impuesto sobre estancias turísticas, entre las que se incluyen medidas como una tabla de tarifas "más ambiciosa y progresiva" y cambios para dotar de mayor flexibilidad, en función de la "intensidad" de la actividad turística que soportan los ayuntamientos, a la aplicación de recargos o exenciones.

Las enmiendas han sido presentadas este viernes en una rueda de prensa celebrada en Vitoria-Gasteiz, en la que han participado los portavoces en las Juntas Generales de Bizkaia, Eneritz de Madariaga, y Álava, David Rodríguez, y el coordinador general de Podemos Euskadi, Richar Vaquero.

Podemos Euskadi afronta la tramitación del proyecto de norma foral "con la vocación de alcanzar un acuerdo" con el PNV y PSE-EE, partidos que sustentan los tres gobiernos forales. El objetivo, según ha indicado la coalición en un comunicado, es "mejorar la normativa para que Euskadi cuente con un impuesto ambicioso que compense el impacto negativo que está generando el turismo entre la ciudadanía".

Con ese fin, Podemos Euskadi ha abierto un canal de negociación con los tres gobiernos forales para incorporar sus propuestas al proyecto.

Vaquero considera que las enmiendas de su grupo "tendrán una buena acogida" en la tramitación y negociación de la norma en las Juntas Generales de los tres territorios. "Desde Podemos afrontamos la negociación con el convencimiento de que es necesario gobernar el turismo y dotarnos de las mejores herramientas posibles para crear ciudades y pueblos más habitables y mejorar la convivencia de la ciudadanía con el turismo", ha afirmado.

ENMIENDAS

El proyecto de las diputaciones recoge la exención del impuesto para personas con discapacidad y con dependencia de grado II y III. Podemos Euskadi propone ampliar esta medida para que también incluya a la persona acompañante, ya que en muchos casos estas personas no pueden viajar solas y requieren apoyo para hacerlo.

De este modo, la exención se aplicaría tanto a quienes acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 65% o una situación de dependencia de grado II o III, como a la persona que las acompaña, con un máximo de un acompañante por cada persona beneficiaria. Podemos ha afirmado que "se trata de una medida de justicia social básica, que evita generar una carga adicional sobre quienes ya se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad".

La formación progresista también plantea ampliar las horquillas de las tarifas para reforzar la progresividad del impuesto y adaptarlo mejor a los distintos impactos que genera cada modelo turístico. En particular, propone gravar más intensamente las viviendas de uso turístico y los cruceros, que son actividades con mayor presión sobre el territorio, los servicios públicos y el acceso a la vivienda. El objetivo es "que pague más quien más impacto genera" y dotar a los ayuntamientos de mayor capacidad para modular el impuesto.

Además, pide ampliar de cinco a seis el número máximo de días sujetos al impuesto para adaptarlo a la realidad del modelo turístico actual. Según ha explicado, las políticas públicas "llevan años orientándose a fomentar estancias más largas, por su mayor impacto económico y menor rotación, pero esa estrategia también implica un mayor uso de servicios públicos y recursos del territorio".

"COHERENCIA"

Este partido estima que "por coherencia", el sistema fiscal debe acompañar esa realidad, ya que "no tiene sentido incentivar estancias más largas y, al mismo tiempo, limitar su contribución". Con esta medida, espera garantizar "que el impuesto refleje mejor el impacto real de las estancias y refuerce su capacidad de retorno social".

Podemos Euskadi ha enmendado el proyecto para incluir en el mismo la definición de "intensidad turística". Para ello, plantea modificar el artículo 3 del proyecto de norma foral del impuesto sobre estancias turísticas de cara a incluir un nuevo apartado, el relativo a la intensidad turística, entendida como "la ratio de plazas alojativas existentes en el municipio respecto del número de habitantes de derecho en el término municipal."

Incluir el concepto de intensidad turística es algo que Podemos Euskadi ve "trascendental" para dotar de mayor flexibilidad a los ayuntamientos "que más sufren las cargas del turismo" y deseen añadir un recargo en función de un concepto medible. Este indicador --a su juicio-- "es clave para medir de forma objetiva la presión turística y permite diseñar políticas más ajustadas a la realidad de cada municipio". Con esta enmienda, se pretende ofrecer a los ayuntamientos una herramienta técnica para fundamentar decisiones fiscales y actuar allí donde el impacto del turismo es mayor.

A su vez, plantea ampliar los supuestos en los que los ayuntamientos pueden aplicar una bonificación de hasta el 100% del impuesto, incorporando no solo el número de plazas alojativas, sino también el nivel de intensidad turística. En concreto, se plantea que esta bonificación pueda aplicarse tanto en municipios con hasta 25 plazas como en aquellos con menos de un 1% de intensidad turística y hasta 75 plazas alojativas.

Este partido entiende que "donde la presión turística es prácticamente inexistente, debe primar la proporcionalidad y evitar cargas innecesarias para los municipios". Por el contrario, subraya que allí donde la presión es alta, el impuesto "debe servir para reforzar la capacidad de intervención y dar respuesta a los desequilibrios que genera el turismo".

MÁS SUPUESTOS

Por otra parte, propone ampliar los supuestos en los que los ayuntamientos pueden aplicar un recargo de hasta el 50% sobre la cuota del impuesto, incorporando no solo el número de plazas alojativas, sino también el nivel de intensidad turística. En concreto, se plantea que este recargo pueda aplicarse en municipios con más de 750 plazas alojativas, así como en aquellos con más de 5.000 habitantes cuando la intensidad turística sea igual o superior al 10%.

Con esta enmienda Podemos Euskadi busca dotar de más herramientas a los ayuntamientos para actuar en aquellos territorios en los que el turismo genera una mayor presión. "No se trata solo de recaudar más, sino de reforzar la capacidad de intervención pública allí donde existen mayores tensiones sobre la vivienda, los servicios públicos y el entorno urbano, garantizando que quien más impacto genera contribuya en mayor medida", ha explicado.

En otra enmienda, se propone incorporar en la norma foral la obligación de evaluar y revisar el impuesto cada dos años desde su entrada en vigor. Para ello, se plantea añadir una disposición adicional que establezca un seguimiento periódico de su impacto y la posibilidad de adaptar sus tarifas en función de los resultados, en colaboración con la Mesa de Turismo de Euskadi.

Podemos considera que se trata de una medida "indispensable para garantizar que esta herramienta cumple sus objetivos y se ajusta a la evolución del modelo turístico". "El turismo es una realidad dinámica y, por tanto, el impuesto debe ser una herramienta útil y flexible, capaz de adaptarse a los impactos reales que se vayan produciendo y a las necesidades de los municipios", ha explicado.