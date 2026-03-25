El poeta Vicente Férez ofrecerá un recital de poesía el sábado en el cementerio donostiarra de Polloe

Archivo - Cementerio de Polloe. - Arnaitz Rubio - Europa Press - Archivo

SAN SEBASTIÁN 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El poeta Vicente Férez ofrecerá un recital de poesía este próximo sábado en el cementerio de Polloe de San Sebastián, una propuesta "centrada en la memoria, el duelo y la reflexión".

El Ayuntamiento donostiarra ha informado de que el encuentro tendrá lugar entre las 08.00 y las 13.00 horas en la capilla del cementerio y consistirá en un recital de poesía en silencio, acompañado de la instalación de un altar simbólico con velas, flores e inciensos, así como un espacio de recogimiento para las personas asistentes.

Férez, autor del poemario 'Réquiem', impulsa un proyecto que busca "acercar la poesía a los cementerios, alejándola de los circuitos convencionales y vinculándola a la memoria y a la experiencia emocional de quienes visitan estos espacios", han explicado las mismas fuentes. Durante la jornada, las personas asistentes también podrán adquirir ejemplares de su obra y compartir un momento íntimo de homenaje a sus seres queridos a través de la poesía.