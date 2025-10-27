La Policía Municipal de Bilbao celebra una jornada de puertas abiertas en su 181º aniversario

Archivo - Imagen de varios Policías Municipales de Bilbao en la comisaría de Miribilla. - AYUNTAMIENTO DE BILBAO - Archivo

BILBAO 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Bilbao celebrará el próximo 7 de noviembre una jornada de puertas abiertas en la comisaría de Miribilla con motivo de su 181º aniversario, según ha informado el Ayuntamiento de la capital vizcaína.

El objetivo de la iniciativa es que la ciudadanía pueda "conocer de cerca el trabajo diario, funciones y recursos" de la Policía Municipal, así como las instalaciones y elementos de trabajo de los agentes.

Las visitas se organizarán en grupos de hasta 25 personas y se ofrecerán diferentes horarios (17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 y 20.00 horas).

Las personas que deseen acudir a esta jornada de puertas abiertas deberán inscribirse previamente a través de un formulario que estará operativo desde este mismo lunes en la web municipal.

Según ha explicado el Consistorio, el formulario solicitará únicamente el correo electrónico de la persona que realiza la inscripción, aunque vaya a acudir acompañada a la visita, y, una vez realizada, se recibirá una confirmación por correo electrónico a través de bisitakudaltzaingoa@bilbao.eus.