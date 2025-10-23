Investigan a un joven por vender por redes sociales bastones-estoque, prohibidos por el Reglamento de Armas

Bastones estoque requisados por Policía Municipal de Bilbao a un individuo que los venía en redes sociales - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Bilbao ha abierto diligencias de investigación tras detectar la difusión en redes sociales, de varios vídeos en los que un joven mostraba la fabricación y venta de bastones-estoque, armas prohibidas según el Reglamento de Armas.

Según ha informado el Ayuntamiento de Bilbao en un comunicado, el caso se inició tras la viralización de un vídeo publicado el pasado mes de julio, en concreto en la plataforma TikTok, donde un usuario exhibía una cachava de cuerpo negro y dorado con empuñadura en forma de cabeza de cobra.

Durante la grabación, se apreciaba que el objeto ocultaba en su interior un punzón en la base y un estoque en la empuñadura, desmontable mediante un sistema de rosca y en el vídeo, el usuario afirmaba que el bastón había sido elaborado por un familiar suyo.

A partir de esta información, los agentes localizaron en la red social varios perfiles en los que se promocionaban y comercializaban cachavas de fabricación casera, muchas de las cuales coincidían con las características de armas prohibidas.

Las investigaciones llevadas a cabo por la Inspección de Criminalística permitieron constatar que el investigado usaba TikTok para mostrar todo el proceso de fabricación y venta de los bastones, contactando con los compradores de forma privada para acordar precios y características personalizadas. Los envíos se realizaban a distintos puntos del Estado, Portugal y Francia, según el propio autor manifestaba en sus vídeos.

Durante la investigación se comprobó que el varón, de 33 años y con antecedentes policiales, adquiría los materiales necesarios -cuerpos de bastón, virolas, pomos y cuchillos- a proveedores ubicados en Alicante y Sevilla, y que parte de las hojas metálicas eran elaboradas de forma artesanal.

En los vídeos publicados, el investigado exhibía los productos terminados, explicando su proceso de fabricación y agradeciendo públicamente a los compradores, lo que ha permitido identificar a más de 60 personas interesadas o que habrían adquirido alguno de estos objetos, con precios comprendidos entre los 100 y 200 euros.

PELIGROSIDAD

El bastón-estoque es un arma diseñada para disimular su verdadera naturaleza bajo la apariencia de un bastón ordinario. En su interior oculta una hoja afilada o punzante, lo que le confiere una alta capacidad lesiva y de ocultación, incrementando su peligrosidad.

En concreto, los hechos investigados podrían ser constitutivos de un delito de fabricación, tenencia y tráfico de armas prohibidas, recogido en el Código Penal con pena de prisión de hasta 3 años

La reiteración de conductas, la difusión pública de los objetos a través de redes sociales y su promoción con fines comerciales agravan la relevancia penal del caso, al evidenciar una voluntad sostenida de fabricación y distribución de armas prohibidas, lo que además podría derivar en actuaciones judiciales por delito contra la seguridad colectiva.

La Policía Municipal de Bilbao recuerda que la tenencia, publicidad o compraventa de armas prohibidas constituye una infracción grave que puede derivar en consecuencias penales y anima a la ciudadanía a colaborar con las autoridades notificando cualquier contenido o actividad sospechosa detectada en redes sociales.