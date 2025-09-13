La Policía Municipal de Bilbao realiza hasta el domingo una campaña de control de motocicletas y ciclomotores

Archivo - Un policia municipal regula el tráfico en Bilbao - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Bilbao está llevando a cabo hasta este domingo, 14 de septiembre, una nueva campaña de vigilancia y control, destinada a garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de circulación de motocicletas y ciclomotores en vías urbanas.

La campaña se realiza mediante diversos controles de mañana y tarde en aquellos puntos que, por su ubicación, diseño o situación, resulten más peligrosos desde el punto de vista de la seguridad vial, según ha explicado el Ayuntamiento bilbaíno.

Se va a incidir especialmente en la velocidad, la documentación o el cumplimiento de la obligación de circular con casco, entre otras cuestiones.

Desde el Consistorio han precisado que los agentes de la Policía Municipal de Bilbao "tomarán nota" durante estos días de las infracciones de las personas conductoras, quienes podrán ser denunciadas en caso de actitudes o comportamientos que generen un riesgo para la circulación y la seguridad de peatones o vehículos.