La Policía Municipal de Bilbao vigilará la vigencia de la ITV, los neumáticos y el alumbrado de vehículos esta semana

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BILBAO 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Bilbao llevará a cabo durante esta semana una campaña de vigilancia y control de las condiciones técnicas de los vehículos en la que se prestará especial atención a la vigencia de la ITV y al estado de los neumáticos, así como a los dispositivos de alumbrado.

Según ha informado el consistorio, la campaña se desarrollará desde este lunes hasta el domingo, día 7, y con ella se pretende concienciar a los conductores de su responsabilidad al volante, con la intención de evitar la siniestralidad y garantizar la seguridad vial en nuestras carreteras.

En esta campaña se prestará especial atención al hecho de circular con la ITV en vigor, así como al estado y al grado de desgaste de los neumáticos -sobre todo respecto a su adherencia, algo que puede resultar fundamental para prevenir accidentes sobre un suelo mojado-, a los dispositivos de alumbrado y a los indicadores de dirección.

Todos los datos obtenidos por la División de Seguridad de la Policía Municipal de Bilbao serán incorporados a unas tablas para su gestión estadística, ajustándose a una serie de indicadores previamente establecidos para tal fin, ha indicado.