El polideportivo San Andrés en Vitoria-Gasteiz celebra sus 20 años con una tarde de exhibiciones y juegos - AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ
VITORIA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -
El polideportivo San Andrés en Vitoria-Gasteiz ha anunciado que celebrará este viernes sus 20 años con una tarde de exhibiciones y juegos abiertos a toda la ciudadanía, según ha informado el Consistorio en un comunicado.
Este viernes ofertarán desde las 17.00 a 19.00 horas actividades de natación sincronizada, hockey subacuático, bádminton, tenis de mesa, aquagym, zumba, pádel y otras propuestas deportivas.
La concejala de Gobierno abierto y Centros cívicos, Miren Fernández de Landa, ha animado a la ciudadanía a acercarse a San Andrés y participar en la celebración. "Cumplir 20 años es un motivo de celebración, pero también una oportunidad para reconocer a todas las personas que han hecho posible que este polideportivo sea durante estas dos décadas un espacio vivo, abierto y lleno de actividad", ha afirmado.
La programación del aniversario se desarrollará simultáneamente en distintos espacios de la instalación. En la piscina grande, el club de natación sincronizada Urdantza ofrecerá entre las 17.00 y las 18.00 horas una exhibición y, posteriormente, las personas asistentes podrán meterse al agua, nadar con sus integrantes y conocer de primera mano su experiencia.
El club Nereida Sub de hockey subacuático realizará de 18.00 a 19.00 horas una demostración de una de sus clases y permitirá después que quienes lo deseen puedan participar en esta singular disciplina. En la piscina pequeña, de 17.40 a 18.20 horas, se desarrollará una sesión de aquagym.
Además, la cancha permanecerá activa durante toda la celebración, de 17.00 a 19.00 horas, con propuestas de bádminton junto al Club Arriaga, tenis de mesa con el Club Gasteiz, además de pickleball, circuitos e indiakas. Por su parte, la cancha exterior de baloncesto acogerá de 17.00 a 18.30 horas una sesión de zumba, seguida de otra de estiramientos.
La jornada se completará en las pistas de pádel, donde se organizará un torneo con partidos de entre 15 y 20 minutos. La inscripción deberá realizarse presencialmente en el propio polideportivo.
La celebración del aniversario contará también con una exposición fotográfica de los clubes que entrenan en San Andrés. La muestra, en el propio polideportivo, permitirá acercarse a través de imágenes a parte de la actividad deportiva que se desarrolla en el polideportivo y al trabajo de los clubes que utilizan habitualmente sus instalaciones.