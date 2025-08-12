El polvo sahariano empeora la calidad del aire en Vitoria-Gasteiz

VITORIA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una intrusión de polvo sahariano está produciendo una elevación de los niveles de partículas en suspensión, lo que ha empeorado la calidad del aire en Vitoria-Gasteiz, registrándose niveles de partículas más elevadas de lo habitual.

En un comunicado, el Ayuntamiento de la capital alavesa ha emitido una serie de recomendaciones, de carácter preventivo, para la ciudadanía, como reducir la exposición prolongada y la realización de ejercicio físico o actividades que requieran esfuerzo al aire libre.

Asimismo, insta a la sociedad a prestar atención a la información y previsiones que se proporcionen acerca de la calidad del aire, así como aparcar el coche y optar por desplazamientos a pie o con bicicleta, escogiendo calles poco transitadas.

Al respecto, ha sugerido utilizar el transporte público para reducir el volumen del tráfico y, si es imprescindible coger el coche, compartir el trayecto con otras personas y realizar una conducción eficiente, además de procurar reducir la velocidad de circulación.

Por último, el Ayuntamiento ha recomendado apagar las luces innecesarias y los aparatos que no se estén utilizando, bajar el aire acondicionado con el objetivo de minimizar el consumo energético, reducir la ventilación en las viviendas y evitar la quema de rastrojos y márgenes agrícolas.