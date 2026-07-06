El porcentaje de ceros en Física duplicó al de los registrados en Euskera en la última PAU en País Vasco

Un total de 12.767 estudiantes de Bachillerato y FP de Euskadi comienzan este miércoles los exámenes de la EBAU.- EUROPA PRESS

VITORIA, 6 (EUROPA PRESS)

El porcentaje de ceros registrados en la asignatura de Física en la última Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) superó en más del doble al de Lengua Vasca y Literatura II, al suponer un 3,2% en el primer caso frente al 1,4% en el segundo.

Este dato ha sido aportado este lunes por la EHU, en una comparecencia ante los medios de comunicación en la que se han dado a conocer los resultados de un análisis extraordinario de las calificaciones de esta prueba, que incluye una comparación con los datos de la convocatoria de 2025.

Este análisis, según ha explicado el rector de la EHU, Joxerramon Bengoetxea, se ha realizado ante la polémica suscitada en relación a los resultados de la prueba de Lengua Vasca y Literatura II, que incluso han sido llevados a los tribunales por 40 alumnos que han obtenido una muy baja calificación en el examen, según la cifra actualizada este lunes por el propio rector.

El rector ha destacado que los datos extraídos de este estudio demuestran que "en lo que en un primer momento se puso el foco en una asignatura concreta como algo absolutamente excepcional e inaudito es algo que entra dentro de una normalidad estadística".

Bengoetxea ha explicado que presentará este estudio a la consejera de Educación, Begoña Pedrosa, en una reunión que ambos mantendrán este lunes con el fin de analizar lo sucedido en torno a esta convocatoria de la PAU y la polémica suscitada.

En una línea similar, la vicerrectora de Grado y Transformación Digital, Urtza Garay, ha señalado que los resultados de este análisis demuestran que los resultados en Lengua Vasca y Literatura II se sitúan "en una posición intermedia" y no figuran entre "los peores".

A su vez, ha indicado que aunque se han registrado ciertas "anomalías" en los resultados --es decir, diferencias apreciables en las notas entre unos y otros tribunales evaluadores-- estas han afectado a diversas materias, y no solo a la prueba de euskera

De esa forma, desde la EHU se ha destacado que este primer análisis global de los resultados de la PAU 2026 muestra que las tendencias observadas en Euskara eta Literatura II "también aparecen en otras materias y reafirma las garantías del sistema de acceso a la universidad".

La universidad vasca ha recordado que las diferencias de criterio entre las personas evaluadoras "forman parte de la discrecionalidad técnica propia de cualquier proceso de evaluación", y por ello, únicamente se ha considerado como valores anómalos las desviaciones superiores a dos puntos respecto a la media de los tribunales, tanto por encima como por debajo de ella.

Aplicando ese criterio, el análisis concluye que estas desviaciones no son exclusivas de Euskara eta Literatura II, sino que también se detectan en tribunales de otras once asignaturas, lo que confirma que se trata de "un comportamiento presente en el conjunto del sistema y no de una circunstancia excepcional de una única materia". Bengoetxea ha subrayado que el sistema de acceso a la universidad "cuenta con todas las garantías" previstas por el Real Decreto 534/2024.

El informe comprende la totalidad de la convocatoria ordinaria de 2026: 12.080 estudiantes, 41 tribunales, 848 personas correctoras, 4.223 solicitudes de revisión y 8.127 exámenes revisados. En total, 11.507 estudiantes superaron la PAU, lo que sitúa la tasa global de aprobado en el 95,26%.

Las tres materias con mayor número de estudiantes fueron Lengua Castellana y Literatura (12.051 exámenes), Inglés (11.976) y Euskara eta Literatura II (11.833). Por su parte, el análisis muestra que la asignatura Euskara eta Literatura II no se sitúa entre las materias con peores resultados. Su nota media fue de 6,33, situándose entre Lengua Castellana y Literatura (6,42) e Historia de España (6,08), y por encima de Química (6,03), Matemáticas Aplicadas (5,83), Matemáticas II (5,06) y Física (3,99), la asignatura con la media más baja.

La tasa de aprobado en Euskara eta Literatura II alcanza el 76,2%, inferior a la de Inglés, Filosofía, Lengua Castellana y Literatura o Biología, pero superior a la de Historia de España, Química, Matemáticas Aplicadas, Matemáticas II y Física. Respecto a la convocatoria de 2025, la nota media de Euskara eta Literatura II desciende 0,48 puntos, aunque este comportamiento no constituye una excepción. Matemáticas II registra una bajada de 1,67 puntos, Física de 1,48 e Historia de España de 0,83, reflejando una tendencia compartida por varias materias.

El estudio pone de manifiesto que todas las asignaturas con más de 2.000 estudiantes presentan calificaciones en todo el rango, desde 0 hasta 10. Esta circunstancia también se observa en Euskara y Literatura II y en los tribunales cuyos resultados fueron calificados como "anómalos" por el Departamento de Educación, en los que existen estudiantes con todo tipo de calificaciones.

Además, las calificaciones inferiores a dos puntos tampoco constituyen una excepción. El porcentaje de estudiantes con calificaciones inferiores a dos puntos en Euskara y Literatura II es del 6,2%. Sin embargo, en Física alcanza el 24,5%, en Matemáticas Aplicadas el 10,8% y en Matemáticas II el 9,9%. Además, respecto a 2025, este porcentaje aumenta en varias materias. En Euskara y Literatura II pasa del 2,8% al 6,2%; en Física, del 10% al 24,5%; y en Matemáticas II, del 3,6% al 9,9%.

En relación con las calificaciones de cero, la universidad ha explicado que el dato realmente relevante es el porcentaje sobre el total de exámenes de cada materia, ya que es el único que tiene en cuenta el distinto volumen de alumnado y permite realizar comparaciones homogéneas.

Desde esa perspectiva, la mayor concentración de ceros corresponde a Física, donde representan el 3,2% del total de exámenes, mientras que en Euskara eta Literatura II ese porcentaje es del 1,4%. Aunque Euskara y Literatura II registra el mayor número absoluto de ceros (163), ello responde a que se trata de una de las materias con mayor número de estudiantes examinados (11.833). Además, el 74,8 % del estudiantado que obtuvo inicialmente un cero en Euskara y Literatura II terminó superando la asignatura tras completarse todo el proceso de evaluación y revisión, porcentaje superior incluso al registrado en el conjunto de la PAU (71,6 %).

Las solicitudes de revisión aumentaron de forma generalizada en la convocatoria de 2026. En Euskara y Literatura II se registraron 1.721 solicitudes de revisión, frente a las 860 del año anterior. También crecieron significativamente en otras materias, como Historia de España, donde pasaron de 321 a 636. Tras las revisiones, el 48,9 % de las calificaciones de Euskara eta Literatura II aumentaron, porcentaje muy similar al de Inglés (49,8 %) y Lengua Castellana y Literatura (45,1 %).

No obstante, el impacto global de las revisiones resulta muy reducido. La nota media de Euskara eta Literatura II aumenta únicamente 0,13 puntos; Matemáticas II, 0,16; Matemáticas Aplicadas y Filosofía, 0,11; Inglés, 0,05; y Lengua Castellana y Literatura, apenas 0,01.

Otro de los aspectos analizados ha sido el comportamiento de los distintos tribunales. Los datos muestran que las diferencias observadas no son exclusivas de Euskara eta Literatura II. En esta asignatura existen tribunales con medias entre 2,88 y 4,43, pero también se registran diferencias en Lengua Castellana y Literatura (entre 5,8 y 6,9) e Inglés (entre 6,79 y 7,56). Asimismo, se detectan valores anómalos en otras materias como Química, Biología, Matemáticas Aplicadas y Matemáticas II.

La EHU ha recordado que la existencia de diferencias entre evaluadores "forma parte de cualquier proceso de evaluación académica y no debe interpretarse automáticamente como una anomalía".