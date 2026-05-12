PP advierte que el Gobierno "pierde el tiempo" ante las oportunidades para la economía y va "en dirección contraria"

El vicesecretario de Economía del PP, Alberto Nadal Belda - Eduardo Sanz - Europa Press

VITORIA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, Alberto Nadal, ha advertido de que no es posible "un programa de modernización y desarrollo de la economía española para que su renta converja con los de los países más avanzados" con un gobierno que "va siempre en dirección contraria" y, además, "no tiene mayoría para hacer absolutamente nada". "Tenemos una grandísima oportunidad de convertir a España, por primera vez, en una zona de primer orden en la economía mundial y estamos perdiendo el tiempo miserablemente", ha lamentado.

Nadal ha analizado las claves y retos de la economía española durante su participación este martes en la quinta edición del 'Foro Capital' en Vitoria-Gasteiz, donde ha apostado por "ir a un modelo de crecimiento basado en la productividad", para el que, ha advertido,se necesita ataer inversión con una rentabilidad "muchísimo más alta".

El vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP ha abogado, entre otros factores, por reducir impuestos, hacer "un esfuerzo continuo" de eficiencia en el gasto público, tener una política energética "sensata", abordar el "exceso de regulación", actuar en la formación con la FP como "clave", impulsar la inversión en tecnología e introducirla en el aparato productivo y crear "nuestro propio nicho de mercado dentro del proceso de transformación de la economía mundial que supone la IA".

"Por primera vez tenemos una oportunidad de subirnos al carro desde el principio, los instrumentos para que España forme parte de una revolución tecnológica, lo que hace falta es poner los medios adecuados, la lesgislación adecuada y la flexibilidad adecuada para que esto se vaya a hacer", ha señalado.

Sin embargo, a su entender, "un programa de modernización y desarrollo de la economía española para que su renta converja con los de los países más avanzados y elevar de verdad y de forma sostenible nuestro nivel de vida, y al mismo tiempo tener una política medioambiental sensata, no es posible con un gobierno que lo que hace va siempre en dirección contraria" y, además, "no tiene legislatura".

"Más que lo que hace, que ya es suficientemente grave, es lo que no hace. Y lo que no hace es imposible que lo haga cuando se mantiene a trancas y barrancas con un parlamento al que no se atreve a enviarle ni un proyecto de ley y todos son reales decretos a susto o muerte. Este gobierno tiene solo un objetivo, cada día durar un día más, no tiene ningún objetivo de modernización del país ni ningún objetivo a largo plazo porque no tiene mayoría para hacer absolutamente nada", ha criticado.

CHAPUZAS CONTABLES

Según ha advertido, mientras el Gobierno de Pedro Sánchez "no puede mandar una sola ley a la Cámara, no tiene presupuesto y tiene que hacer chapuzas contables continuamente para sobrevivir", el mundo "está cambiando a una velocidad de vértigo".

"Tenemos una grandísima oportunidad de convertir a España, a su sector industrial a sus regiones punteras por primera vez en zonas de primer orden en la economía mundial y estamos perdiendo el tiempo miserablemente", ha lamentado.

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