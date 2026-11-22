Acto del PP junto a la estación de Abando en Bilbao, con la cabeza de lista al Congreso por Bizkaia, Esther Martínez. - PP DE BIZKAIA

BILBAO, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista al Congreso por Bizkaia del Partido Popular, Esther Martínez, ha advertido de que "cada año que pasa sin tren de alta velocidad es un año en el que Euskadi pierde oportunidades" y, por ello, ha señalado que se necesita "un gobierno que cumpla". Asimismo, ha acusado al PNV de no haber "querido nunca que la llegada a Bilbao deje de ser una promesa".

En un acto este domingo junto a la estación de Abando en Bilbao, Martínez ha denunciado "el abandono" al que, según ha lamentado, las instituciones gobernadas por el PNV y el PSOE han sometido "durante décadas" a la conexión ferroviaria de alta velocidad de Euskadi.

Así, ha denunciado que, mientras otras comunidades disfrutan desde hace años de "las ventajas" del AVE, Euskadi sigue "a la cola" y sus ciudadanos continúan sin disponer de una conexión directa. "Es difícil de explicar que, en pleno siglo XXI, los vascos tengamos que ir hasta Burgos para coger el AVE. Hace 34 años que llegó a Sevilla y aquí seguimos esperando", ha censurado.

A su entender, no hay "un problema de falta de oportunidades", sino "un problema de falta de voluntad política". En este sentido, ha demandado que "la llegada del AVE a Bilbao no puede seguir siendo una promesa electoral permanente", tras "décadas escuchando anuncios, presentaciones y nuevos plazos".

En palabras de la candidata vizcaína, los vascos no necesitan "más titulares", sino que "las obras se hagan" y "las infraestructuras lleguen".

Esther Martínez ha recordado que el Gobierno del Partido Popular "tenía todo cerrado en 2018 para que el AVE llegara a Bilbao, con un plazo de cinco años y 475 millones de euros de presupuesto". Sin embargo, ha denunciado, "lo que hemos tenido después han sido años de anuncios, cambios de planes y promesas incumplidas".

La candidata popular ha criticado la postura del PNV, al que ha acusado de no haber "querido nunca que la llegada del AVE a Bilbao deje de ser una promesa y se convierta en una realidad". Según ha afirmado, la formación de Aitor Esteban "lleva décadas utilizando esta infraestructura como herramienta de propaganda política, pero cuando ha tenido que tomar decisiones y asumir compromisos reales, no ha estado a la altura".

También ha cuestionado los cambios en la planificación del proyecto que han hecho "perder años" y comprometer recursos públicos en "una solución que ahora reconocen que no era viable". "Es el mejor ejemplo de la falta de rigor y de criterio con la que han gestionado una infraestructura estratégica para Bizkaia y para Euskadi", ha denunciado.

"QUE CUMPLA"

Martínez ha advertido de que no tener AVE "cuesta mucho más que una conexión ferroviaria" porque se pierde "conectividad, competitividad y oportunidades".

"Nuestras empresas pierden dinero, Bilbao pierde capacidad para atraer inversiones y actividad económica, y los ciudadanos vascos pierden horas en sus desplazamientos. Cada año que pasa sin AVE es un año en el que Euskadi pierde oportunidades frente a otros territorios. Y ese coste lo acabamos pagando todos", ha afirmado.

En este marco, ha remarcado que "Bizkaia no puede permitirse seguir perdiendo oportunidades por la incapacidad de quienes llevan décadas gobernando". Así, ha señalado que se necesitan "infraestructuras modernas, conexiones competitivas y un Gobierno que cumpla". "Desde el Partido Popular no vamos a resignarnos a que Euskadi siga esperando mientras el resto de España avanza", ha concluido.