El PP atribuye el cierre del matadero de Llodio (Álava) a la "mala gestión" del Gobierno municipal

Publicado 07/08/2019 17:12:28 CET

VITORIA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha denunciado la "mala gestión" del Gobierno municipal de Laudio-Llodio en el matadero de esta localidad alavesa, que ha sido cerrado indefinidamente por el problema de vertidos de estas instalaciones.

El presidente del PP en la Cuadrilla de Ayala, Joseba Elejalde, ha afirmado, a través de un comunicado, que la actuación del Ejecutivo local ante este problema es "vergonzosa", y que la clausura del matadero supone un importante "perjuicio" para esta comarca.

El PP, que ha recordado que Ayala presenta la mayor tasa de paro de Álava, ha subrayado que los ganaderos "no se merecen" sufrir las consecuencias de la "mala gestión" del Gobierno municipal.

Esta formación ha lamentado que se haya reaccionado "tarde" ante el problema de los vertidos, y ha señalado que "si se hubieran hecho los deberes a tiempo", los once trabajadores del matadero "no se verían en el paro", y los ganaderos de la zona no tendrían que ir a Gipuzkoa o Burgos para sacrificar sus reses.