El PP de Bernedo pide suspender las actividades organizadas por la asociación que gestiona los 'udalekus' de verano

VITORIA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del Partido Popular en la localidad alavesa de Bernedo ha propuesto que "la Junta Administrativa suspenda todas las actividades con menores organizadas por la asociación Sarre Euskal Udaleku Elkartea", investigada por la Ertzaintza en relación con actividades desarrolladas en campamentos de verano, "hasta esclarecer los hechos".

En un comunicado, el concejal del PP en el Ayuntamiento de Bernedo y miembro de la Junta Administrativa de la localidad, Tomás Ozaeta, ha considerado "imprescindible" garantizar en todo momento la protección, seguridad y bienestar de los menores en todas las actividades que tengan lugar en las instalaciones concejiles.

De forma concreta, el PP propondrá al concejo la adopción del acuerdo de suspender todas las actividades con menores organizadas en instalaciones concejiles de Bernedo por la asociación Sarre Euskal Udaleku Elkartea, hasta que se esclarezcan los hechos denunciados y "se verifique que se cumplen rigurosamente los protocolos de seguridad y protección infantil".