PP censura "el bloqueo y las trabas del Gobierno Etxebarria a la instalación de terrazas cubiertas de hostelería"

Denuncia que el Ayuntamiento deniega la instalación de terrazas cubiertas en el Casco Medieval

VITORIA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del Partido Popular ha censurado "el bloqueo y las trabas del Gobierno Etxebarria a la instalación de terrazas cubiertas de hostelería" en Vitoria-Gasteiz, ya que de "un total de 31 consultas previas realizadas por hosteleros para colocar cerramientos, únicamente ha autorizado cuatro", desde la aprobación de la ordenanza en agosto de 2022.

En un comunicado, la concejala popular Marta Alaña ha censurado que "los hosteleros sólo se están encontrando trabas, al aplicarse criterios excesivamente restrictivos, en ocasiones no amparados expresamente por la ordenanza, que están impidiendo la instalación de terrazas cubiertas en Vitoria".

El PP ha cuestionado que "el Ayuntamiento deniega la instalación de terrazas cubiertas en el Casco Medieval", a pesar de que la ordenanza lo recogía y promovía a través de su artículo 9, en el que se citaba expresamente zonas declaradas monumento histórico-artístico como el Casco Medieval, Plaza de España, Plaza de la Virgen Blanca y Plaza de los Fueros.

"Sin embargo, con una interpretación excesivamente restrictiva, no han autorizado ninguna de las que los hosteleros han solicitado ni en el Ensanche ni en el Casco Medieval, aludiendo al carácter histórico artístico, a que se impiden vistas o a la contaminación visual sobre un bien protegido", ha explicado Alaña.

Por otro lado, ha expuesto que el Ayuntamiento "ha establecido un nuevo criterio, no recogido en la ordenanza", por el cual no permite colocar ninguna que esté situada en un diámetro de 3 metros de anchura alrededor de la copa de un árbol. "Este criterio no existe ni está recogido en la ordenanza y, en la práctica, hace inviable la instalación de muchas terrazas en prácticamente toda la ciudad. Se valen de cualquier resquicio para negar veladores", ha recriminado Alaña.

RESTRICCIONES

Según ha recordado la concejal del PP, la ordenanza fue impulsada por su partido hace tres años, con el objetivo de "ofrecer más posibilidades a los hosteleros para instalar veladores con cerramientos fijos, con anclajes o contrapesos, más confortables, estéticos y acogedores", como en otras ciudades, y "reactivar la ciudad de acuerdo también a lo que demandan los ciudadanos".

"Tenemos un Gobierno que entorpece y crea problemas en lugar de ofrecer soluciones. En vez de facilitar, pone trabas, obstáculos y pegas para poner terrazas cubiertas, con interpretaciones muy restrictivas. Lo que están consiguiendo es que el sector desista y renuncie a pedirlas", ha concluido Alaña.