PP cree que el "declive" de la economía vasca exige "reaccionar" para aprovechar las ventajas competitivas de Euskadi

El eurodiputado Javier Zarzalejos se reúne con empresas vascas para "pulsar" posibilidades de inversión e influencia dentro de la UE

BILBAO, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El eurodiputado vasco del Partido Popular Europeo, Javier Zarzalejos, ha afirmado que el deslizamiento de la economía vasca hacia el declive exige "reaccionar" porque no se están aprovechando las ventajas competitivas que ofrecen el autogobierno y el concierto económico.

Zarzalejos ha trasladado este mensaje junto al presidente del PP vasco, Javier De Andrés, en una rueda de prensa en la sede del partido en Bilbao, para valorar la situación de la economía vasca antes de mantener reuniones con representantes empresariales y profesionales del tejido económico y "pulsar cuál es su sentir sobre la situación económica y las posibilidades de inversión, desarrollo e influencia que puedan conseguir dentro de la Unión Europea".

Zarzalejos, que va a visitar la sede en Bilbao de Agencia Europea de Seguridad y Salud del Trabajo, ha señalado que el mensaje que se debe trasladar a la sociedad vasca es "muy claro", a su entender, y es la necesidad de que la economía vasca tiene que jugar la partida que se juega en Europa para sus intereses, que son determinantes para relanzar las capacidades competitivas que tiene el País Vasco".

Desde su perspectiva, Euskadi "tiene todas las posibilidades para competir con éxito en Europa, pero esas capacidades tienen que ser realzadas porque se conocen cuáles son los cuellos de botella y los nudos que están haciendo más difícil que se pueda competir en un escenario global exigente con grandes elementos de incertidumbre".

En su opinión, estos retos exigen "capacidad de anticipación y voluntad política de resolver los problemas, no solamente anunciar iniciativas" porque, tal y como ha subrayado, es necesario "hacer una reflexión sobre cuál es el deslizamiento del País Vasco hacia el declive, un declive más o menos llevadero, pero permitido".

Para Zarzalejos, las políticas en Euskadi están agravando "los déficits de competitividad" que tiene su economía, con "reformas fiscales que, ciertamente, no van en la buena dirección" y "proyectos que no se terminan nunca de concretar y no tienen una incidencia directa en la realidad vasca".

El eurodiputado popular ha puesto de ejemplo de ello que "desde hace 19 años, en el País Vasco no se ha generado ninguna instalación energética", algo que "debería hacer pensar" junto a otros elementos preocupantes que, "tomados aisladamente, tiene importancia pero que, juntos, ofrecen un panorama extremadamente preocupante".

Esa preocupación por su competitividad se agrava cuando, ha proseguido, "en el ámbito europeo, se está produciendo una aceleración en la competencia donde compiten economías y sistemas institucionales en un entorno internacional que es todo menos estable y predecible".

Por su parte, Javier de Andrés ha remarcado que, en este contexto, se ha demostrado que, "para el País Vasco, no hay nada peor que una política socialista" puesto que, cuando Euskadi se basa en "valor añadido, mérito, capacidad, esfuerzo y excelencia", por el contrario, la política socialista "se ve con claridad que se basa en "la subvención y el reparto de prebendas para conseguir votos por encima de todo e importando muy poco cuál sea el resultado final".

Preguntado si en esta ronda de encuentros con representantes de empresas vascas, tenían previsto reunirse con la plantilla de Bridgestone, Javier de Andrés ha afirmado que no ha valorado esa posibilidad".

En este punto ha añadido que no ha considerado trasladar ningún mensaje para que no se interprete que su partido tiene "una intención populista mal entendida" aunque ha precisado que, por su parte, tiene "la mano tendida y la mejor disposición" a reunirse con ellos, aunque "es preferible que sean ellos quienes propongan la reunión, si lo creen oportuno".