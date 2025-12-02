PP denuncia el "ataque de la izquierda abertzale" a su sede en Bilbao

Sede del PP en Bilbao. - PP

BILBAO, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PP ha condenado el "ataque de la izquierda abertzale" a su sede en Bilbao, que ha aparecido este martes "rociada con pintura roja" y con un cartel de Ernai. La formación ha reivindicado que "la política vasca no puede seguir siendo la más violenta e intolerante de España" y ha pedido al PNV que "deje de blanquear" a EH Bildu.

Según han denunciado desde el Partido Popular, la entrada de su sede en la capital vizcaína "ha amanecido hoy rociada de pintura roja y con un cartel de "la organización radical" Ernai, llamando a la manifestación en favor de la independencia convocada para el 20 de diciembre Bilbao.

El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha señalado, a través de sus redes sociales, que "la política vasca no puede seguir siendo la más violenta e intolerante de España", tras denunciar que "sus grupos de izquierda han vuelto a atacar" la sede popular en Bilbao.

Por su parte, la presidenta de la gestora del PP de Bizkaia, Amaya Fernández, ha reclamado, en un comunicado, al PNV que "deje de blanquear" a EH Bildu.

"PELIGROSA DERIVA"

"Los blanquean a diario, les pedimos que dejen de gobernar de la mano de partidos radicales con los que incluso aspiran a reformular nuestro Estatuto, norma básica de convivencia", ha apuntado.

Para Fernández, "es insólito" que formaciones como el PNV o el PSE-EE "prefieran alinearse con la izquierda abertzale que con el Partido Popular" en Bizkaia, lo que, a su juicio, evidencia "la peligrosa deriva de una y otra formación".