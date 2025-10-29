PP denuncia que el Ayuntamiento de Vitoria ha pagado este año 25.000 euros de IBI y Basuras a los okupas de Errekaleor

VITORIA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del Partido Popular en Vitoria-Gasteiz ha denunciado que, "mientras PSOE, PNV y EH Bildu suben los impuestos a los vitorianos un 4% este año, una media de un 80% las basuras y lo van a volver a subir el año que viene un 2,5%, el Ayuntamiento les ha pagado este año a los 'okupas' de Errekaleor 25.000 euros de IBI y Basuras con el dinero de los vitorianos".

Así lo ha denunciado su portavoz, Iñaki García Calvo, quien ha pedido explicaciones al Gobierno Etxebarria sobre "el gasto en impuestos que no pagan en el barrio 'okupa' más grande de España y que está asumiendo el Ayuntamiento con del dinero de los vitorianos".

Según las cifras que ha trasladado, en 2025 el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha pagado a estos 'okupas' ilegales un gasto total de 25.066 euros en concepto de IBI y Basuras, desglosado por 9.481,05 euros de IBI y 15.584,64 euros de la tasa de basuras. En total, ha añadido, que, en los últimos trece años, el Ayuntamiento les ha pagado a estos 'okupas' un total de 569.557 euros del dinero de todos los vitorianos.

"En un momento en que nos han subido los impuestos y nos los volverán a subir el año que viene a comerciantes, hosteleros y familias, con el dinero de todos los vitorianos estén pagando el IBI y las basuras del barrio 'okupa' más grande de Vitoria", ha censurado García Calvo.

El portavoz del PP en Vitoria ha criticado que "los 'okupas' ilegales de Errekaleor viven en estos pisos propiedad de Ensanche 21 con la permisividad y tolerancia del Ayuntamiento".

Asimismo, ha recordado que en 2014, durante el Gobierno municipal del PP, Ensanche 21 presentó una demanda contra uno de los portales, que "fue desestimada posteriormente por una moción de Errekaleor Bizirik que votaron a favor PSOE y EH Bildu, con la abstención del PNV, con la que la juez interpretó que no se trataba de una 'okupación', sino de una situación en precario".