PP denuncia la falta de servicios mínimos en el Colegio de Educación Especial Gorbeialde de Vitoria-Gasteiz

Archivo - La parlamentaria del PP Muriel Larrea - JOSU CHAVARRI- PARLAMENTO VASCO - Archivo

VITORIA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular del País Vasco ha denunciado que el Gobierno Vasco "no ha fijado servicios mínimos", con motivo de la huelga general de este martes en el comedor y en el servicio de transporte del Colegio Público de Educación Especial Gorbeialde de Vitoria-Gasteiz.

La parlamentaria Muriel Larrea ha afirmado, a través de un comunicado, que se trata de una situación "especialmente grave", ya que Gorbeialde "es el único centro público de educación especial existente en Euskadi, lo que supone que el alumnado con mayores necesidades de apoyo educativo pueda quedarse sin la atención mínima necesaria durante la jornada de huelga".

"Las administraciones públicas tienen la obligación de garantizar que, incluso en situaciones de huelga, se mantenga una atención mínima para las personas que más lo necesitan", ha manifestado, para advertir de que "no se puede dejar desamparadas a las personas con mayores necesidades".

Los populares han recordado que la normativa educativa vigente, en el marco de la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE), establece la obligación de garantizar una atención integral al alumnado con necesidades educativas especiales y de dotar a los centros de los recursos personales y materiales necesarios para su adecuada atención.

Asimismo, han subrayado que los servicios mínimos obligatorios "deben contemplar tanto la escolarización como la atención en situaciones excepcionales como las jornadas de huelga".