PP dice que acercar presos era "el pago de Sánchez a Otegi" por "hacerle presidente" y "liberarlos es el pago al PNV"

González acusa a PSOE, PNV y EH Bildu de dedicar sus esfuerzos a "blanquear décadas de sangre y sufrimiento para su propio beneficio"



BILBAO, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Partido Popular de Bizkaia y candidata a diputada general, Raquel González, ha afirmado que acercar a los presos de ETA a cárceles vascas era "el pago de Sánchez a Otegi" por "hacerle presidente" mientras que "liberarlos es el pago al PNV" a cambio de sus votos.

En el acto de presentación del candidato popular a la Alcaldía de Alonsotegi, Oihalitz Fernández-Gil, la presidenta del PP vizcaíno se ha referido al traslado al País Vasco anunciado este pasado viernes por el Ministerio del Interior de los últimos cinco presos de ETA que se encontraban en otras cárceles del Estado, con lo que concluye la política de alejamiento aplicada por el Gobierno central a los reclusos de la organización terrorista.

Según ha afirmado, el PP vasco no puede quedarse callado ante "el summum de la denigración moral de la política que vivimos ayer". "Todos los presos terroristas que mantuvieron a esta tierra y a su gente sumida en el dolor, el miedo y la ruina han sido ya acercados a las cárceles vascas tal y como exigía Otegi, un dirigente terrorista que ahora se hace llamar político", ha denunciado.

González ha dicho que el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, pidió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el "acercamiento exprés de los presos a cambio de sus votos para hacerle presidente y Sánchez aceptó encantado, pisoteando a todas las víctimas en particular y a todos los españoles en general".

Un pacto, ha dicho, "aberrante e inmoral que culminó ayer su primera parte, la que incluía traer a los presos hasta aquí, de la mano de Bildu". En ese sentido, ha advertido que "ya está en marcha la segunda, con un segundo actor indispensable en todo este circo, el PNV de Ortuzar", porque "acercar presos era el pago a Otegi y liberarlos es el pago al PNV, por seis votos para el gobierno de Sánchez".

Raquel González ha señalado que desde la transferencia de la gestión de prisiones, el Gobierno Vasco "ha concedido 40 terceros grados, de los que 26 han sido recurridos por la Fiscalía".

"Que no nos vengan con dulcificaciones impostadas de la historia, que no nos vendan cumplimientos obligados de la Ley Penitenciaria, cuando la propia Fiscalía tiene que recurrir más de la mitad de los terceros grados concedidos y pararles los pies", ha censurado.

Según ha afirmado, "todo es cuestión de voluntades, de intereses políticos y de una hoja de ruta ya marcada para el beneficio de unos pocos y el bochorno de todos".

La dirigente popular ha criticado que "todos los esfuerzos del Partido Socialista, PNV y Bildu han estado dedicados solo a blanquear y a difuminar esas décadas de sangre, dolor y sufrimiento de todos, de manera directa o indirecta, solo para su propio beneficio".

"Esta tierra no se merece que la insulten así y, desde luego, las víctimas no se merecen ese desprecio de quienes debían protegerlas y defenderlas", ha advertido, para reconocer que "es muy duro, pero las cosas o se dicen claras o no se dicen".

El Partido Popular, ha asegurado, "no se deja manejar ni por discursos buenistas, ni por proyectos macabros, ni por modas, ni por mucho menos un puñado de votos" porque "la dignidad, la verdad y la libertad se defienden siempre".

"Y nosotros estuvimos, estamos y estaremos para garantizarla, porque somos la única garantía y la única alternativa a todo este despropósito una historia reinventada de desprecio a las personas decentes y trabajadoras que somos la inmensa mayoría de los vascos", ha manifestado, para añadir que "sabemos perfectamente qué pasó, cómo pasó, quién lo hizo y quién lo permitió".